Odensala Konstrunda firar 25 år

Den sista helgen i april arrangeras Vårrundan i Odensala. I år firar konstrundan 25 år och hålls den 25–26 april.

Under helgen öppnar konstnärer, hantverkare och kulturplatser upp för besökare runt om i Odensala. Totalt deltar ett 15-tal stationer där besökare kan ta del av konst och hantverk i olika miljöer, ofta i direkt anslutning till där skapandet sker.

Bakom arrangemanget står Odensala konst- och hantverksförening. En av platserna som medverkar är Herresta lada, som varit med sedan starten 2001. Där planeras även en utemiljö med fokus på biologisk mångfald i trädgård.

Utbudet under rundan varierar och omfattar bland annat konst, konsthantverk och kulturmiljöer. Flera lokala aktörer deltar, liksom verksamheter med koppling till äldre miljöer i området, som Odensala kyrka och olika hembygdsmiljöer.

Vårrundan har med åren blivit ett återkommande utflyktsmål i kommunen. Samtliga stationer håller öppet mellan klockan 11 och 16 under båda dagarna, enligt arrangören.