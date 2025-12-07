Oavgjort för Sknela mot Torslanda

I lördagens möte i herrarnas Allsvenska slutade matchen mellan Torslanda och Skånela 30–30 efter en dramatisk andra halvlek.
Skånela hade ledningen med 16–14 i halvtid, efter en stark första halvlek. I andra halvlek tog Torslanda över spelet — med bättre försvar och effektivt anfallsspel lyckades de jobba sig tillbaka och matchen slutade oavgjort. Båda lagen fick med sig en poäng, och även om Skånela ledde i paus var det Torslanda som avslutade starkast. Noterbart var att Torslanda ledde med drygt en minut kvar men Tobias Johansson kvitterade för Skånela. Elias Lundstad satte hela åtta mål för sitt Skånela.
kampsport Fyra judoutövare från Sigtuna kommun tog medaljer vid årets Riksmästerskap. Ariel Drottgren, Chinzorig Odkhuu och Lina Ejestrand deltog i mixlaget, som gjorde en stark insats och tog silver, efter att ha följt upp förra årets guld.
kampsport Kim Taekwondo tog flera medaljer när Svenska Cupen 3 för eliten och Champion President för nybörjare avgjordes i Jönköping i helgen. Totalt blev det två guld, ett silver och två brons för elitlaget samt ytterligare tre medaljer i nybörjarklassen.
Fotboll I en skrivelse som Kommunstyrelseförvaltningen tagit fram föreslås att den påbörjade förstudien för en tälthall för fotboll i Midgårdsdalen avbryts. Beslutet grundar sig på flera praktiska och ekonomiska hinder som tidigt framkommit i processen.
Basket Sigtunafostrade Melwin Pantzar är en av nyckelspelarna i det svenska herrlandslaget i basket, som nu laddar för nästa VM-kval. Pantzar, som till vardags spelar i spanska Bilbao, har hittills gjort 42 landskamper för Sverige.