Oavgjort för Sknela mot Torslanda

I lördagens möte i herrarnas Allsvenska slutade matchen mellan Torslanda och Skånela 30–30 efter en dramatisk andra halvlek.

Skånela hade ledningen med 16–14 i halvtid, efter en stark första halvlek. I andra halvlek tog Torslanda över spelet — med bättre försvar och effektivt anfallsspel lyckades de jobba sig tillbaka och matchen slutade oavgjort. Båda lagen fick med sig en poäng, och även om Skånela ledde i paus var det Torslanda som avslutade starkast. Noterbart var att Torslanda ledde med drygt en minut kvar men Tobias Johansson kvitterade för Skånela. Elias Lundstad satte hela åtta mål för sitt Skånela.