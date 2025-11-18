Foto: Pressbild

Oacceptabel hyreshöjning

SigtunaHem har yrkat på en hyreshöjning på 6 %, vilket vi hyresgäster finner oacceptabelt.

Under de senaste tre åren har vi upplevt oskäligt höga hyreshöjningar, och nu yrkas det återigen på en betydande höjning. Hyresgästföreningen (HGF) arbetar aktivt för att förhindra att detta blir verklighet. Vårt motbud uppgår till 1 %, vilket skulle innebära en hyreshöjning på 100 kronor per månad för en hyra på 10 000 kronor, i jämförelse med SigtunaHems yrkande på en höjning på 600 kronor.

Många av HGF:s medlemmar har uttryckt sin oro över hur de ska ha råd att bo kvar, då de redan har en mycket hög hyra.

Enligt FN:s stadgar utgör en bostad en mänsklig rättighet, en rättighet som urholkas alltmer. Detta behöver inte vara fallet, men då krävs det en kommunledning med politiker som tar ansvar och satsar på hyresbostäder som är ekonomiskt överkomliga. Att som de styrande politikerna gör idag, ta ut 7 miljoner i aktieutdelning från SigtunaHem för att stärka kommunens kassa, och dessutom kräva en hög avkastning på fastigheternas marknadsvärde, det anser vi vara ansvarslöst. Den politiska ledningen har ett stort ansvar för de skenade hyrorna.

Vi uppmanar kommunens politiska ledning (M, KD, SD och SfS, med Erik Langby i spetsen) att ge ett svar till de som redan idag har svårt att få ekonomin att gå ihop och riskerar att förlora sina hem.

  • Lola Svensson, ordförande, Hyresgästföreningen Sigtuna
slutreplik: Brandell blundar för verkligheten

Insändare Vad Tomas Brandell och Socialdemokraterna önskar är en sak, men att se till vad Socialstyrelsens brukarundersökning faktiskt mäter måste väl ändå vara det väsentliga. Faktum är att vi ser de bästa resultaten för särskilt boende på tio år.

Sigtuna kommun får toppbetyg av de äldre!

Insändare Kommunen ska leverera välfärd av högsta kvalitet och bemöta invånarna på allra bästa sätt. Det är vår ambition, det har kommunfullmäktige beslutat och det gäller i allra högsta grad i förhållande till kommunens äldre.

Dags att stoppa den moderata misskötseln av våra skattepengar

Insändare Åtta år med moderatstyre har gjort Sigtuna kommun till länets mest skuldsatta kommun, ungdomsarbetslösheten stiger och företagsklimatet är det sämsta på tjugofyra år. Men istället för att investera sig ur krisen väljer Moderaterna att krympa kommunkassan och kasta pengar i sjön.

Äntligen kollektivtrafik i egen regi – ett viktigt första steg

Insändare Tisdagen den 23 september klubbade trafiknämnden beslutet att Sigtuna- och Upplands-Väsbys bussavtal skulle övertas i egen regi. Det är ett historiskt beslut som vi i Vänsterpartiet i Sigtuna kommun varmt välkomnar. Vänsterpartiet har länge drivit frågan om en kollektivtrafik i egen regi där vi har kontroll och rådighet över alla dess led och nu är vi äntligen på väg!

Stå upp för äldre kvinnors trygghet

Insändare När en kvinna i 90-årsåldern i Skåne nyligen utsattes för grovt våld blev det ännu en påminnelse om att även äldre kvinnor drabbas av dödligt våld i nära relationer. Samtidigt vet vi att våld och kränkningar också kan förekomma i äldreomsorgen.

Sigtunas kommuninvånare är inga labbråttor

Insändare Styret i Region Stockholm, bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet med stöd av Vänsterpartiet, har kommit överens om att SL ska köra bussar i Sigtuna kommun i egen regi. Detta riskerar att göra vår busstrafik sämre och dyrare, med färre avgångar.

kyrkovalet

På söndag kan du och fem miljoner andra gå och rösta i kyrkovalet

Insändare Det spelar roll för hela samhället vad kyrkan säger och gör. Svenska kyrkan har över 20 000 anställda – det spelar roll vem som ansvarar för arbetsgivarfrågorna.Svenska kyrkan förvaltar stora mängder fastigheter och skog – det spelar roll vilken syn på miljön som beslutsfattarna har.

Glöm inte bort tillväxten i valprogrammet

Insändare Med ett år kvar till valet arbetar Sigtunas lokala partiavdelningar intensivt med sina valprogram. Fokus ligger ofta på väljarnära frågor som skola, vård, omsorg, badhus eller cykelvägar. Ambitionen är att erbjuda ett smörgåsbord av löften som väljarna tycker verkar tilltalande. Men utan en förståelse för tillväxt riskerar dessa löften att bli tomma ord.

Ditt engagemang behövs i lokalpolitiken

Insändare Avfallsdumpning i naturen, höga hyror, kriminalitet, brister i skolan… Vad upprör och engagerar just dig? Att lyfta sina åsikter vid fikabordet eller på sociala medier ligger nära till hands, men ditt engagemang behövs också i vår lokala demokrati!

Dålig politik ger för få sommarjobb

Insändare I sommar har endast 121 ungdomar i gymnasieåldern fått sommarjobb via kommunen. Totalt finns det ca 2700 ungdomar i åldern 16-19 år och en stor andel av dem har gått arbetslösa hela sommaren. Det är sorgligt.

Skolan är viktigast för Liberalerna

Insändare Nu fylls våra skolor återigen med förväntansfulla barn. Här ska nya drömmar födas, klassresor startas och vår gemensamma framtid formas. För Liberalerna är det självklart att allt börjar med en riktigt bra skola – och arbetet sker både nationellt och lokalt här i Sigtuna kommun.