Oacceptabel hyreshöjning

SigtunaHem har yrkat på en hyreshöjning på 6 %, vilket vi hyresgäster finner oacceptabelt.

Under de senaste tre åren har vi upplevt oskäligt höga hyreshöjningar, och nu yrkas det återigen på en betydande höjning. Hyresgästföreningen (HGF) arbetar aktivt för att förhindra att detta blir verklighet. Vårt motbud uppgår till 1 %, vilket skulle innebära en hyreshöjning på 100 kronor per månad för en hyra på 10 000 kronor, i jämförelse med SigtunaHems yrkande på en höjning på 600 kronor.

Många av HGF:s medlemmar har uttryckt sin oro över hur de ska ha råd att bo kvar, då de redan har en mycket hög hyra.

Enligt FN:s stadgar utgör en bostad en mänsklig rättighet, en rättighet som urholkas alltmer. Detta behöver inte vara fallet, men då krävs det en kommunledning med politiker som tar ansvar och satsar på hyresbostäder som är ekonomiskt överkomliga. Att som de styrande politikerna gör idag, ta ut 7 miljoner i aktieutdelning från SigtunaHem för att stärka kommunens kassa, och dessutom kräva en hög avkastning på fastigheternas marknadsvärde, det anser vi vara ansvarslöst. Den politiska ledningen har ett stort ansvar för de skenade hyrorna.

Vi uppmanar kommunens politiska ledning (M, KD, SD och SfS, med Erik Langby i spetsen) att ge ett svar till de som redan idag har svårt att få ekonomin att gå ihop och riskerar att förlora sina hem.