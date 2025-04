Nytt samarbete för att främja ungas läsning

Sigtunastiftelsen och Handelsbanken Sigtuna inleder ett nytt samarbete för att stärka barn och ungas läsintresse. Med ett bidrag på 25 000 kronor per år under 2025 och 2026 ska Sigtunastiftelsens bibliotek kunna köpa in mer barn- och ungdomslitteratur.

Samarbetet mellan Handelsbanken och Sigtunastiftelsen omfattar också Projekt Högläsning, där bibliotekspedagoger bjuder in till sagostunder med fika för barnfamiljer under juni och juli. Målet är att skapa fler möten mellan barn och litteratur. Initiativet är en del av Sigtunastiftelsens arbete med att återuppta den barnpedagogiska verksamheten i biblioteket, som i år fyller 90 år. Biblioteket har en lång tradition av att arbeta med litteratur och barnkultur, bland annat genom diktarkonferenser och verksamhet med fokus på barnböcker. Bakgrunden är den växande oro över ungas minskade läsning, något som både forskare och skolpersonal uppmärksammat. Både Handelsbanken och Sigtunastiftelsen lyfter fram vikten av läsning för barns utveckling och framtid.