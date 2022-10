Nytt konstverk i hamnen

Hamnen har fått ett nytt konstverk; Portal av Katarina Löfström.

Hamnplanen är under uppbyggnad men redan nu finns konstverket Portal på plats. Det är Katarina Löfström som är konstnären. Konsten kommer att få ta plats i den nya hamnen enligt konstintendenten Marcus Modh.

– För detta verk har jag alltså låtit mig inspireras av traditionella sjömärken, samt optiska telegrafer och måltavlor. Jag intresserar mig för det folkliga och välkända i alla dessa uttryck; kombinationen av funktion, abstraktion och symbolik. De intresserar mig eftersom att de är abstrakta symboler för riktningar, kommunikation och för målbild, samtidigt som de fungerar som platsskapare. Jag har även låtit mig inspireras av tidig modernism och esoterisk konst, som t ex Kazimir Malevitj och Hilma af Klint. Likheterna mellan vissa av Hilma af Klints verk är kanske inte tillfälligheter. Hon växte upp på Adelsö och Munsö, barn i en släkt av sjöofficerare och kartografer. Det går att anta att hon var väl bekant med de sjömärken som även inspirerat mig och många andra konstnärer än idag, berättar Katarina Löfström via Sigtuna Museums facebooksida.