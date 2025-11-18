Foto: Pressbild

Nytt branschpartnerskap mellan Training Partner och Formac

Training Partner Nordic AB och Formac Production AB inleder ett nytt samarbete med fokus på kompetensutveckling, säkerhet och teknikutveckling inom fordons- och maskinområdet. Partnerskapet kombinerar Training Partners utbildningsverksamhet med Formacs produktlösningar och branschkunskap.

Enligt Christopher Åhs, affärsutvecklare på Training Partner, visar samarbetet vad som kan uppnås när teori och praktik förenas: ”Tillsammans med Formac vill vi fortsätta bygga en bransch rustad för framtidens teknik.”
Formacs vd Jacob Hermansson betonar att företaget söker partners som delar deras utvecklingsfokus: ”Med Training Partner känns det tydligt att vi delar samma driv och riktning framåt.”

Av Erik Karlsson

