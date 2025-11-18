Nytt branschpartnerskap mellan Training Partner och Formac

Training Partner Nordic AB och Formac Production AB inleder ett nytt samarbete med fokus på att stärka kompetens, säkerhet och teknikutveckling inom fordons- och maskinområdet. Partnerskapet kombinerar utbildning och produktlösningar för att möta en snabbt föränderlig bransch.

Training Partner Nordic AB och Formac Production AB inleder ett nytt samarbete med fokus på kompetensutveckling, säkerhet och teknikutveckling inom fordons- och maskinområdet. Partnerskapet kombinerar Training Partners utbildningsverksamhet med Formacs produktlösningar och branschkunskap.

Enligt Christopher Åhs, affärsutvecklare på Training Partner, visar samarbetet vad som kan uppnås när teori och praktik förenas: ”Tillsammans med Formac vill vi fortsätta bygga en bransch rustad för framtidens teknik.”

Formacs vd Jacob Hermansson betonar att företaget söker partners som delar deras utvecklingsfokus: ”Med Training Partner känns det tydligt att vi delar samma driv och riktning framåt.”