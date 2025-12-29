Nyårsdagen är pizzadagen – här är de mest populära pizzeriorna i kommunen

Ska du också göra som tusentals andra i kommunen och äta pizza på Nyårsdagen. märsta.nu har sammanställt de högst rankade pizzeriorna enligt Foodora och Google.

Nyårsdagen har på senare år blivit ett givet tillfälle för många att unna sig pizza. Efter nyårsfirandet vill många ta det lugnt hemma och låta någon annan stå för maten – och pizza är fortfarande en favorit. I Sigtuna kommun finns flera pizzerior som fått höga betyg av sina kunder, både via Foodora och Google.

Att både smak och service väger tungt märks tydligt i recensionerna. Många kunder nämner snabb leverans, fräscha ingredienser och trevlig personal som avgörande faktorer för ett högt betyg. För de som inte vill gå ut i vinterkylan är beställning via Foodora ett populärt alternativ, medan andra föredrar att hämta pizzan direkt från pizzerian.

En av de mest omtyckta pizzeriorna i kommunen är Dimos, som toppar både Foodoras och Googles listor. Flera av de övriga toppställen skiljer sig dock åt mellan plattformarna, vilket visar på variation i vad kunderna värderar mest. Oavsett vilket ställe man väljer är det tydligt att många uppskattar hög kvalitet och en välfungerande leveransservice.

Om du planerar att fira nyårsdagen med pizza kan det vara värt att kolla in de högst rankade pizzeriorna i kommunen – här är topplistorna i Faktarutan: