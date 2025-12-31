Sätunaparken firade nyår
Firandet i Valsta Foto: Magnus Granhagen

Nyår i Märsta

Märstabor firade nyår vid tolvlslaget.

Nyår firades runt om i kommunen. Skicka in dina bilder från firandet.

Av redaktion@marsta.nu
julen 2025

Sigtuna julmarknad rankas som en av Sveriges bästa

Nöjesnyheter Sigtuna julmarknad placerar sig på åttonde plats i årets julmarknadsindex, som kartlägger landets mest uppskattade julmarknader utifrån omdömen, söktryck och tillgänglighet. Marknaden får totalpoängen 48,16 och rankas därmed högre än Julmässan på Kalmar slott, trots samma avrundade poäng.

Hampus Busk prisas – började sin bana på Sigtuna museum

Kulturnyheter Kulturhistorikern Hampus Busk tilldelas årets Clarence Morberg-pris för sitt arbete med att tillgängliggöra stadens historia och kulturarv för en bred publik. Priset delas ut för att uppmärksamma hans drivkraft att förankra samhällsbyggande i platsens historiska sammanhang.

Sigtuna 44:a i landet som konstkommun

Kulturnyheter Sigtuna kommun hamnar på plats 44 när årets ranking av landets konstkommuner presenteras. Rankingen görs av KRO/KIF och bygger på hur kommunerna arbetar med konst, kultur och stöd till konstnärer.