Nyår i Märsta
Märstabor firade nyår vid tolvlslaget.
Nyår firades runt om i kommunen. Skicka in dina bilder från firandet.
Nöjesnyheter Ska du också göra som tusentals andra i kommunen och äta pizza på Nyårsdagen. märsta.nu har sammanställt de högst rankade pizzeriorna enligt Foodora och Google.
Nöjesnyheter Sigtuna julmarknad placerar sig på åttonde plats i årets julmarknadsindex, som kartlägger landets mest uppskattade julmarknader utifrån omdömen, söktryck och tillgänglighet. Marknaden får totalpoängen 48,16 och rankas därmed högre än Julmässan på Kalmar slott, trots samma avrundade poäng.
Märstafolket Två mammor från Märsta, Maria och Amira, medverkar i boken Synliggör mammorna som lyfter berättelser från kvinnor i socioekonomiskt utsatta områden. Boken lanserades i samband med Mamma Uniteds femårsjubileum.
Nöjesnyheter På lördag hålls årets vintermarknad i Valsta centrum. Evenemanget arrangeras av Vi Är Valsta i samarbete med Sigtuna kommun och pågår mellan klockan 12 och 15.
Kultur & Nöje Komikern Özz Nûjen uppmärksammade föreställning Medborgare Nûjen närmar sig Märsta, 22 januari besöker han Kulturum.
Märstafrågan Vilhelm Buchaus från Sigtuna kommer att medverka i Melodifestivalen 2026 med låten Hearts Don't Lie. Låten är skriven av David Zandén, Isa Molin och Vilhelm Buchaus själv.
Nöjesnyheter I morgon, söndag, inleds den första av fyra julmarknader i Sigtuna stad. Marknaden pågår mellan klockan 11 och 16 och bjuder på ett brett program av aktiviteter, försäljning och julstämning.
Nöjesnyheter Sigtunabon och matfashionistan Catarina König gör tv-program med sin dotter som sänds i TV4:s plattformar.
Nöjesnyheter Den 6 december arrangeras Barnens Jul för första gången i Sigtuna kommun. Evenemanget är en kostnadsfri familjedag där barn och unga står i fokus. Bakom initiativet står Skånela IF:s klubbchef Jimmy Karlsson tillsammans med Scandinavian XPO och Arlandastad Group.
Kulturnyheter Folkhälsomyndighetens siffror visar att 23 föreningar i kommunen är anslutna till Fritidskortet, även Kulturskolan är med.
Nöjesnyheter Wenngarns slott lanserar en omfattande julsatsning med premiär den 22 november 2025.
Kultur & Nöje Hur kan kultur och kreativt skapande få en större plats i skolan? Den frågan stod i centrum när arrangörer av kultur för barn och unga från 24 kommuner i Stockholms län samlades för en kunskapsdag – där Sigtuna kommun fanns representerat med lokala exempel.
Kulturnyheter Det nya kultur- och aktivitetscentret som byggs i Valsta kommer att heta Mimer. Namnet beslutades av samhällsbyggnadsutskottet under tisdagskvällen.
Nöjesnyheter Sigtunas klassiska julmarknad är bara drygt en månad bort, 30 november är första tillfället. Marknaden pågår fyra söndagar fram till 21 december.
Nöjesnyheter Märstasonen ADAAM kommer att stå på scenen på Together For A Better Day på Avicii Arena den 3 december 2025.
Kulturnyheter Sigtuna församling har utsett Tobias Wärja till ny kyrkomusiker med tillträde i januari 2026.
Kulturnyheter En ny bok som skildras Sigtunas historia har kommit ut, det är Christer Mattsson och sigtunaexperten Fred Blomberg som ligger bakom boken.
Nöjesnyheter Under fredagen gästade artisten Sarah Dawn Finer Märsta vid en privat ceremoni.
Kulturnyheter Kulturhistorikern Hampus Busk tilldelas årets Clarence Morberg-pris för sitt arbete med att tillgängliggöra stadens historia och kulturarv för en bred publik. Priset delas ut för att uppmärksamma hans drivkraft att förankra samhällsbyggande i platsens historiska sammanhang.
Kulturnyheter Staffan H Westerberg, 65, från Upplands-Väsby med journalistbakgrund och tidigare bosatt i USA, släpper tillsammans med författarkollegan och Sigtunabon Per-Åke Engwall, 72, romanen Kaninhålet den 2 oktober på Lava förlag.
Kulturnyheter Sigtuna kommun hamnar på plats 44 när årets ranking av landets konstkommuner presenteras. Rankingen görs av KRO/KIF och bygger på hur kommunerna arbetar med konst, kultur och stöd till konstnärer.
Märstafolket I lördags hölls premiären för initiativet Plocka med Robban, som samlar Märstabor för att plocka skräp längs gator och gångvägar. Under den första rundan samlades hela elva kilo avfall in på bara 90 minuter.
Nöjesnyheter Märstarapparen 25 har tillsammans med A36 släppt en ny version av Timbuktus klassiska låt Alla vill till himmelen men ingen vill dö från 2005.