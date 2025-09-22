Nya SAS-linjer från Arlanda och Visby sommaren 2026

SAS utökar sitt linjenät från Sverige inför sommaren 2026. Två nya direktlinjer kommer att lanseras – en från Stockholm Arlanda Airport till Madrid och en från Visby Airport till Köpenhamn.

SAS meddelar att de utökar linjenätet från Arlanda under 2026. Linjen mellan Arlanda och Madrid börjar trafikeras den 29 mars 2026, med avgångar två gånger i veckan på torsdagar och söndagar. Från och med den 22 juni 2026 startar även flygningar mellan Visby och Köpenhamn tre gånger i veckan, på måndagar, onsdagar och söndagar. Enligt Swedavia är satsningen ett tecken på fortsatt stark efterfrågan på resor till och från Sverige.