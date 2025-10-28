Nya regler för textilavfall – vissa textilier får nu slängas i soporna

Sedan den 1 oktober 2025 är det tillåtet att slänga trasiga, fläckiga och helt utslitna textilier i restavfallet.

Efter kaos med hantering av textiler under året har en lagändring trätt i kraft. Ändringen är en del av regeringens uppdaterade avfallslagstiftning och syftar till att förenkla hanteringen av textilavfall som inte går att återvinna eller återanvända.

Samtidigt gäller sedan den 1 januari 2025 att allt textilavfall ska sorteras separat från övrigt avfall. Det innebär att kläder och andra textilier som kan återvinnas ska lämnas via kommunens insamlingssystem.

Målet med reglerna är att skapa en mer cirkulär hantering av textilier och minska mängden som slängs i soporna. Varje år kastar svenskarna i genomsnitt åtta kilo textilier, varav mer än hälften hade kunnat återanvändas.

I Sigtuna kommun kan invånare lämna begagnade kläder och textilier till återbruk på återvinningscentralen, vid återvinningsstationer, i second hand-butiker och under kommunens återvinningshelger.