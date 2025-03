Nya profiler ska välkomna resenärer på Arlanda

En ny jury ska välja ut framtidens porträtt som ska välkomna resenärer till Arlanda.

Porträttgalleriet Welcome to my hometown har sedan 2005 hälsat resenärer välkomna till Stockholm i bagagehallarna på Arlanda. Nu får initiativet en nystart med en ny jury som ska välja ut framstående stockholmare inom områden som kultur, idrott, näringsliv och innovation.

Juryn, som består av representanter från Swedavia, Stockholm Business Region och Stockholms Handelskammare, ska under året välja ut fyra nya profiler till galleriet. Nästa år tillkommer ytterligare två. För att bli aktuell ska personen ha en stark koppling till Stockholm och ha gjort betydande insatser för staden.

I dag innehåller galleriet 88 porträtt, däribland Kronprinsessan Victoria, Zara Larsson, Börje Salming och Sarah Sjöström.