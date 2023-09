Nya hyresgäster hos Arlandastad Group

Arlandastad Group har nyligen ingått hyresavtal med flera företag, inklusive Skincare by us, NIO, Kemteknik, Traveller Buss och Brunkeberg. Dessa företag kommer att flytta sina verksamheter till Explore Arlandastad under det tredje kvartalet 2023. De har valt detta område på grund av dess strategiska läge mellan Stockholm och Uppsala, närheten till E4:an och Stockholm Arlanda Airport.

Här är en sammanfattning av de företag som flyttar och deras nya lokaler:

Skincare by us: De är leverantörer av professionell hudvård till utbildade hudterapeuter och kommer att ha nya lokaler i Scandinavian XPO med en yta på 370 kvm. De kommer att använda dessa för showroom, kontor, utbildningsytor och lager. Flytten planeras att äga rum i september 2023, och avtalet är ett grönt hyresavtal. NIO: NIO är ett globalt elbilsföretag som öppnar sin sjunde svenska batteribytesstation i Explore Arlandastad. Denna station kallas en Power Swap Station och rymmer 21 batterier, med kapacitet att utföra upp till 408 batteribyten per dag. Stationen öppnar i oktober 2023. Traveller Buss, Brunkeberg och Kemteknik: Dessa företag flyttar också till nya lokaler under det tredje kvartalet 2023. Arlandastad Group är nöjda med att välkomna dessa nya hyresgäster och betonar sitt långsiktiga engagemang för hållbara affärslösningar, inklusive gröna hyresavtal. De ser fram emot att fortsätta att attrahera fler företag till Explore Arlandastad och möjliggöra deras tillväxt över tid.