Nya gränskontroller på Arlanda från oktober

Från den 12 oktober införs ett nytt gränspassagesystem på Arlanda flygplats. Alla resenärer som är medborgare i länder utanför EU måste då lämna både ansiktsfoto och fingeravtryck när de reser in i Sverige och övriga Schengenländer.

Systemet, som kallas Entry Exit System (EES), är ett EU-beslut och syftar till att stärka den inre säkerheten. Beslutet om införandedatum togs av EU-kommissionen den 30 juli.

För Arlandas del innebär förändringen att passagerare som anländer från länder utanför Schengenområdet kan behöva räkna med längre väntetider vid gränskontrollerna.

– Det kan innebära att det blir en del köande för resenärer inledningsvis, men vi räknar med att det ska gå smidigt, säger Louise Wahlberg.

Svenska och andra EU-medborgare påverkas inte av det nya systemet. Undantagna är även personer från länder utanför EU som har svenskt uppehållstillstånd eller uppehållskort.

Skyltar och information om systemet kommer att finnas på Arlanda och andra flygplatser, och resenärer kan redan nu ta del av information på nätet på flera språk.