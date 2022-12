Nya food hall får pristak

Näringsliv Ett år efter att spadtaget tagits för Skincity har företaget nu flyttat in: - Med bra planering och förberedelser, lyckades vi packa ner det gamla lagret efter stängning den 19:e juli. Under den 20:e juli, som för övrigt var årets varmaste dag, jobbade alla hårt med att få upp samtliga 70.000 produkter på hyllorna, för att vi sedan dagen därpå skulle kunna serva kunderna som vanligt, säger VD Sofie Jacobsson, Head of Supply Chain & Customer Service.