Nya direktlinjer från Arlanda till Milano och Hamburg

Norwegian stärker sin satsning på Arlanda med två nya direktlinjer inför sommarsäsongen 2026.

Från den 13 maj nästa år kommer flygbolaget att trafikera sträckorna till Milano och Hamburg fyra gånger i veckan. Satsningen är en del av Norwegians expansion på den svenska marknaden. Totalt planerar bolaget att trafikera över 60 linjer till mer än 50 destinationer från svenska flygplatser under nästa sommar. Swedavia lyfter fram att de nya linjerna bidrar till att knyta samman Sverige med viktiga europeiska städer och stärker Arlandas roll som landets största flygplats.