Nya bygglovsregler förenklar ansökan

Från den 1 december 2025 träder nya regler för bygglov i kraft. Syftet är att göra det enklare och tydligare för dig som ska bygga eller göra förändringar på din fastighet.

Vilka åtgärder som kräver bygglov beror på byggnadstyp och placering. På vissa platser kan vissa åtgärder bli bygglovsbefriade, men anmälan eller andra krav kan fortfarande gälla. På andra platser krävs bygglov där det tidigare inte gjort det.

Har du redan ett pågående ärende fortsätter det att handläggas enligt de nuvarande reglerna. För nya ansökningar som lämnas in mellan 1 juli 2025 och 30 juni 2026 kan du välja att följa de gamla eller de nya byggreglerna. Ansökningar efter 1 juli 2026 måste följa de nya reglerna.

Boverket har också tagit fram en lista över de vanligaste plan- och byggändringarna och vad som gäller, för att underlätta ansökningsprocessen.