Nya bygglovsregler förenklar ansökan

Från den 1 december 2025 träder nya regler för bygglov i kraft. Syftet är att göra det enklare och tydligare för dig som ska bygga eller göra förändringar på din fastighet.
Vilka åtgärder som kräver bygglov beror på byggnadstyp och placering. På vissa platser kan vissa åtgärder bli bygglovsbefriade, men anmälan eller andra krav kan fortfarande gälla. På andra platser krävs bygglov där det tidigare inte gjort det.
Har du redan ett pågående ärende fortsätter det att handläggas enligt de nuvarande reglerna. För nya ansökningar som lämnas in mellan 1 juli 2025 och 30 juni 2026 kan du välja att följa de gamla eller de nya byggreglerna. Ansökningar efter 1 juli 2026 måste följa de nya reglerna.
Boverket har också tagit fram en lista över de vanligaste plan- och byggändringarna och vad som gäller, för att underlätta ansökningsprocessen.
Nyheter Allt fler ungdomar i Sverige gör värnplikt. Under 2025 påbörjar 8 250 personer sin grundutbildning, vilket är 830 fler än året innan. Ökningen följer riksdagens beslut om att successivt stärka försvaret de kommande åren.
Nyheter Sigtuna kommun ligger under de nya gränsvärdena för luftföroreningar enligt EU:s kommande luftkvalitetsdirektiv. En analys från Hjärt-Lungfonden visar att halterna av partiklar och kvävedioxid i kommunen håller sig på godkända nivåer, vilket bidrar till bättre folkhälsa.
Nyheter Föräldrar i Sigtuna fortsätter att dela vabben ojämställt. Under de senaste tolv månaderna stod männen för 38 procent av alla vabbdagar i kommunen – den lägsta andelen på över tio år, enligt Försäkringskassan.
Politik Oppositionspartierna Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartie riktar skarp kritik mot den moderatledda kommunledningens beslut att tacka ja till ett möte med regeringens samordnare för frivillig återvandring.