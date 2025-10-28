Nya busshållsplatser planeras i Stadsängarna

Sigtuna Stadsängar får nya busshållsplatser, från 14 december kommer bussen att trafikera stadsdelen.

Stadsutvecklingen i Sigtuna stadsängar fortsätter under hösten 2025, med vägarbeten som påverkar trafiken i området. Bland annat asfalteras Stadsängsgatan och infarten från Ragvaldsbovägen mot Katt Anders gränd, som blir enkelriktad under vecka 45–46. Ett upphöjt övergångsställe vid Engelska skolan byggs under vecka 44–45. Från 14 december trafikeras de nya hållplatserna på Stadsängsgatan av SL:s linje 579 och UL:s linjer 183 och 188.