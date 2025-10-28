Nya busshållsplatser planeras i Stadsängarna

Sigtuna Stadsängar får nya busshållsplatser, från 14 december kommer bussen att trafikera stadsdelen.
Stadsutvecklingen i Sigtuna stadsängar fortsätter under hösten 2025, med vägarbeten som påverkar trafiken i området. Bland annat asfalteras Stadsängsgatan och infarten från Ragvaldsbovägen mot Katt Anders gränd, som blir enkelriktad under vecka 45–46. Ett upphöjt övergångsställe vid Engelska skolan byggs under vecka 44–45. Från 14 december trafikeras de nya hållplatserna på Stadsängsgatan av SL:s linje 579 och UL:s linjer 183 och 188.
Notiser Sigtuna kommun har antagit en ny arkitekturpolicy som ska vägleda utvecklingen av allt från stadsdelar och byggnader till parker, landsbygd och offentliga platser. Policyn ska bidra till trygga, hållbara och vackra livsmiljöer där människan står i centrum, enligt kommunen.
Nyheter Trots flera anmälningar som kopplade en lokal uppfödare till 36 övergivna raskatter i Märsta, valde Länsstyrelsen i Stockholm att inte göra någon polisanmälan – i strid med djurskyddslagen, rapporterar Kalla fakta.
Nyheter Nu har den sista processen gällande ledningen mellan Odensala-Väsby hanterats och Svenska kraftnät kan börja planera för projektstart:- Det här är en viktig pusselbit i vår satsning för att ge stockholmsregionen kraft att växa, säger Ulrika Hamberg programledare på Svenska kraftnät.