Foto: Street view/Google

Nya busshållsplatser planeras i Stadsängarna

Sigtuna Stadsängar får nya busshållsplatser, från 14 december kommer bussen att trafikera stadsdelen.

Stadsutvecklingen i Sigtuna stadsängar fortsätter under hösten 2025, med vägarbeten som påverkar trafiken i området. Bland annat asfalteras Stadsängsgatan och infarten från Ragvaldsbovägen mot Katt Anders gränd, som blir enkelriktad under vecka 45–46. Ett upphöjt övergångsställe vid Engelska skolan byggs under vecka 44–45. Från 14 december trafikeras de nya hållplatserna på Stadsängsgatan av SL:s linje 579 och UL:s linjer 183 och 188.

Av Erik Karlsson
Mord i Sigtunafjärden

50-åringen häktad för mordet

Notiser En 50-årig man har häktats misstänkt för mord på en kvinna som hittades död i Sigtunafjärden i januari 2015, uppger Attunda tingsrätt.

Mordet i Sigtunafjärden

Man begärd häktad för mord

Notiser Åklagare har beslutat om att lämna in en häktningsframställan mot den man som greps för 10 år sedan misstänkt för mord på en kvinna.

Inga hinder för ledning mellan Odensala-Väsby-Sollentuna

Nyheter Nu har den sista processen gällande ledningen mellan Odensala-Väsby hanterats och Svenska kraftnät kan börja planera för projektstart:- Det här är en viktig pusselbit i vår satsning för att ge stockholmsregionen kraft att växa, säger Ulrika Hamberg programledare på Svenska kraftnät.