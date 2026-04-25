Nya bostäder vid Hällsboskogen stoppas – risk för påverkan på Arlanda

Mark- och miljödomstolen stoppar planerna på nya bostäder i Hällsbo. Sigtuna kommun kan välja att överklaga domen till nästa instans.

Planerna på ett hundratal nya bostäder vid Hällsboskogen stoppas av Mark- och miljödomstolen. Enligt UNT bedöms projektet kunna påverka flygtrafiken vid Arlanda flygplats.

Sigtuna kommun har velat bygga nya bostäder i området norr om Sigtuna stad och har tecknat avtal med byggbolaget Bonava.

Men Swedavia har motsatt sig planerna och lyft att området ligger nära flygplatsens påverkansområde. Domstolen gör samma bedömning och anser att kommunen inte visat att byggnationen kan ske utan att påverka flygverksamheten.

Detaljplanen upphävs därmed. Domen kan överklagas.