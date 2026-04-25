Nya bostäder vid Hällsboskogen stoppas – risk för påverkan på Arlanda
Mark- och miljödomstolen stoppar planerna på nya bostäder i Hällsbo. Sigtuna kommun kan välja att överklaga domen till nästa instans.
Planerna på ett hundratal nya bostäder vid Hällsboskogen stoppas av Mark- och miljödomstolen. Enligt UNT bedöms projektet kunna påverka flygtrafiken vid Arlanda flygplats.
Sigtuna kommun har velat bygga nya bostäder i området norr om Sigtuna stad och har tecknat avtal med byggbolaget Bonava.
Men Swedavia har motsatt sig planerna och lyft att området ligger nära flygplatsens påverkansområde. Domstolen gör samma bedömning och anser att kommunen inte visat att byggnationen kan ske utan att påverka flygverksamheten.
Detaljplanen upphävs därmed. Domen kan överklagas.
Bostad En familj i Märsta som under en längre tid haft råttor inne i sin lägenhet har nu fått problemet åtgärdat och beviljats ekonomisk kompensation. Hyresvärden har genomfört åtgärder i bostaden och familjen får en hyressänkning på 30 procent under sju månader, motsvarande cirka 18 000 kronor.
Bostad Sigtuna kommun placerades på plats 232 av 238 i Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings senaste ranking över ungas möjligheter att ta sig in på bostadsmarknaden. Det är en marginell förbättring från förra årets placering på 234.
Bostad Andrahandsmarknaden i Storstockholm visar en tudelad utveckling. En ny rapport visar att hyrorna för andrahandslägenheter har stigit i innerstaden men minskat i många av länets ytterkommuner. Det rapporterar SVT Stockholm med hänvisning till siffror från bostadstjänsten Qasa.