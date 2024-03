Nya arkeologiska fynd på Stora Torget

Under en arkeologisk undersökning på Stora Torget i Sigtuna under en kylslagen vårvecka i mars upptäcktes en äldre stensatt generation av torget under den nuvarande grusbelagda ytan. Schaktningarna utfördes i samband med att nya belysningsfundament och elkablar skulle installeras.

Den äldre stenbeläggningen bestod av större kantiga stenar och det finns historiska uppgifter som antyder att delar av Stora Torget lät stensättas av Borgmästare Kihlman, verksam i Sigtuna mellan åren 1737–1759. Den upptäckta stenbeläggningen kan möjligen härstamma från den tiden. Stora Torget i dag har legat på samma plats sedan åtminstone 1600-talet och syns på äldre kartmaterial som ett asymmetriskt torg med en rådstuga. Vid den arkeologiska undersökningen framkom även en rad stensyllar längs den västra sidan av det stenbelagda torget, vilket indikerar att trähus kan ha stått där. Dessa hus kan ha varit en del av den kvartersstruktur som framgår av en karta över Sigtuna stad från år 1636.