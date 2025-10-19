Ny varning för ”vodkabil” – flera unga svårt medtagna

Polisen i Stockholms län varnar för en ny våg av så kallade ”vodkabilar”, efter att flera minderåriga hittats svårt medtagna under fredagskvällen. Ungdomar har förts till sjukhus från bland annat Nacka och Tyresö.

Även under lördagen vårdades flera ungdomar i Vallentuna, Stureby och Huddinge efter att ha druckit starksprit. Vid provtagning har vissa av dem visat tecken på isopropanol – en kemikalie som används för rengöring och desinfektion.

Polisen ser med oro på utvecklingen och samverkar nu med Region Stockholm. Invånare som misstänker förgiftning uppmanas att ringa 1177, eller 112 vid akuta tillstånd.

Fem personer har gripits, varav en är minderårig. De är anhållna misstänkta för grov olovlig befattning med sprit, grov olovlig försäljning av alkohol samt vållande till kroppsskada.

Tidigare har ungdomar i Sigtuna kommun drabbats av en så kallad vodkabil, och en person med hemvist i kommunen har tidigare misstänkts vara delaktig i sådan försäljning. Det är i nuläget oklart om några ungdomar i Sigtuna kommun har drabbats i den nu aktuella händelsen.