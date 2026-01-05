Ny vädervarning i kommunen – risk för lokalt kraftiga snöbyar

En ny vädervarning har utfärdats med risk för lokalt kraftiga snöbyar som kan påverka Sigtuna kommun under måndagen. Snöfallet kan ge besvärliga förhållanden i trafiken och störningar i kollektivtrafiken.

Vädervarningen gäller måndag den 5 januari mellan klockan 10.00 och 21.00. Under eftermiddagen och kvällen finns risk för lokalt kraftiga snöbyar som kan ge mellan 5 och 15 centimeter snö. Samtidigt kan det förekomma stora lokala variationer, där vissa platser får mindre snömängder.

Snöfallet kan leda till längre restider på grund av halka, dålig sikt och snörök. Det kan också bli svårt att ta sig fram i trafiken till följd av snö på vägarna, trafikolyckor eller stillastående fordon. Även kollektivtrafiken kan påverkas med förseningar eller inställda avgångar.

Vid temperaturer kring noll grader finns dessutom risk för störningar i el- och telenät, särskilt i områden med luftburna ledningar. Trafikanter uppmanas att anpassa hastigheten efter väglag och sikt samt att avsätta extra tid för resor.