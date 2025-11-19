Foto: Arkivbild

Ny vädervarning för snöfall – risk för trafikproblem

SMHI har utfärdat en ny varning för snöfall i delar av östra Svealand, inklusive Sigtuna kommun.

I måndags utfärdades också en snövarning, men då föll ingen snö. Den nya varningen gäller från onsdag klockan 15.00 till torsdag klockan 04.00, enligt SMHI. Prognosen visar tidvis ymnigt snöfall under eftermiddagen och kvällen, med 5–10 centimeter snö och lokalt mer i norra delen av området. Snöfallet väntas ge besvärligt väglag, nedsatt sikt och risk för snörök. Trafikanter uppmanas att räkna med längre restider och anpassa hastigheten efter rådande väglag. Snömängderna kan även påverka kollektivtrafiken med risk för förseningar och inställda avgångar. Vid temperaturer nära noll grader finns även risk för störningar i el- och telenät i områden med luftburna ledningar.

Av redaktion@marsta.nu
uppdrag granskning i Sigtuna

Uppdrag Granskning: Ökade konsultkostnader och tystnadskultur

Nyheter Uppdrag Gransknings program om Sigtuna kommun släpptes under onsdagsmorgonen. Programmet handlar om att konsultkostnader köpts in och att tjänstemän fått sluta. En konsekvens av ökade konsultkostnader ska ha blivit sänkt värme i lokaler.

Trygghetsvandringarna startar i Märsta

Notiser Trygghetsvandringar genomförs regelbundet i Märsta centrum för att upptäcka brister i utemiljön och stärka tryggheten. Kommunen och fastighetsägare går tillsammans igenom områden där belysning, sikt och ordning behöver förbättras.

Snöröjning och halkbekämpning inför nästa veckas vinterväder

Nyheter Nästa vecka väntas minusgrader och snö i länet. Trafikverket förbereder därför intensifierad snöröjning och halkbekämpning på de större vägarna i kommunen. Vägar med mycket trafik prioriteras först, bland annat E4/Uppsalavägen, E20, E18 samt viktiga bussstråk och vägar till industriområden.

Nya bygglovsregler förenklar ansökan

Nyheter Från den 1 december 2025 träder nya regler för bygglov i kraft. Syftet är att göra det enklare och tydligare för dig som ska bygga eller göra förändringar på din fastighet.

Sigtuna klarar EU:s nya krav på luftkvalitet

Nyheter Sigtuna kommun ligger under de nya gränsvärdena för luftföroreningar enligt EU:s kommande luftkvalitetsdirektiv. En analys från Hjärt-Lungfonden visar att halterna av partiklar och kvävedioxid i kommunen håller sig på godkända nivåer, vilket bidrar till bättre folkhälsa.