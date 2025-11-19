Ny vädervarning för snöfall – risk för trafikproblem

SMHI har utfärdat en ny varning för snöfall i delar av östra Svealand, inklusive Sigtuna kommun.

I måndags utfärdades också en snövarning, men då föll ingen snö. Den nya varningen gäller från onsdag klockan 15.00 till torsdag klockan 04.00, enligt SMHI. Prognosen visar tidvis ymnigt snöfall under eftermiddagen och kvällen, med 5–10 centimeter snö och lokalt mer i norra delen av området. Snöfallet väntas ge besvärligt väglag, nedsatt sikt och risk för snörök. Trafikanter uppmanas att räkna med längre restider och anpassa hastigheten efter rådande väglag. Snömängderna kan även påverka kollektivtrafiken med risk för förseningar och inställda avgångar. Vid temperaturer nära noll grader finns även risk för störningar i el- och telenät i områden med luftburna ledningar.