Ny vädervarning för snöfall – risk för trafikproblem
SMHI har utfärdat en ny varning för snöfall i delar av östra Svealand, inklusive Sigtuna kommun.
I måndags utfärdades också en snövarning, men då föll ingen snö. Den nya varningen gäller från onsdag klockan 15.00 till torsdag klockan 04.00, enligt SMHI. Prognosen visar tidvis ymnigt snöfall under eftermiddagen och kvällen, med 5–10 centimeter snö och lokalt mer i norra delen av området. Snöfallet väntas ge besvärligt väglag, nedsatt sikt och risk för snörök. Trafikanter uppmanas att räkna med längre restider och anpassa hastigheten efter rådande väglag. Snömängderna kan även påverka kollektivtrafiken med risk för förseningar och inställda avgångar. Vid temperaturer nära noll grader finns även risk för störningar i el- och telenät i områden med luftburna ledningar.
Notiser Försvarsmaktens tjänstehund Terro, som försvann från övningsfältet i Rosersberg utanför Märsta på tisdagen vid 14-tiden, har nu hittats. Hunden lokaliserades under onsdagen i närområdet och kunde tas om hand av personal från Försvarsmakten.
Nyheter Uppdrag Gransknings program om Sigtuna kommun släpptes under onsdagsmorgonen. Programmet handlar om att konsultkostnader köpts in och att tjänstemän fått sluta. En konsekvens av ökade konsultkostnader ska ha blivit sänkt värme i lokaler.
Notiser Trygghetsvandringar genomförs regelbundet i Märsta centrum för att upptäcka brister i utemiljön och stärka tryggheten. Kommunen och fastighetsägare går tillsammans igenom områden där belysning, sikt och ordning behöver förbättras.
Nyheter Nästa vecka väntas minusgrader och snö i länet. Trafikverket förbereder därför intensifierad snöröjning och halkbekämpning på de större vägarna i kommunen. Vägar med mycket trafik prioriteras först, bland annat E4/Uppsalavägen, E20, E18 samt viktiga bussstråk och vägar till industriområden.
Nyheter Allt fler ungdomar i Sverige gör värnplikt. Under 2025 påbörjar 8 250 personer sin grundutbildning, vilket är 830 fler än året innan. Ökningen följer riksdagens beslut om att successivt stärka försvaret de kommande åren.
Nyheter Sigtuna kommun ligger under de nya gränsvärdena för luftföroreningar enligt EU:s kommande luftkvalitetsdirektiv. En analys från Hjärt-Lungfonden visar att halterna av partiklar och kvävedioxid i kommunen håller sig på godkända nivåer, vilket bidrar till bättre folkhälsa.