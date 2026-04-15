Ny tränarduo klar för Skånela – satsning mot återkomst i högsta serien

En ny tränarduo är klar för damlaget inför kommande säsong. Skånela IF meddelar att Eric Mugrauer blir huvudtränare och att Fredrik “Chippen” Söderberg går in som assisterande tränare.

Satsningen sker efter att laget åkte ur damallsvenskan och nu ska byggas upp på nytt med målet att ta sig tillbaka till högsta serien.

Mugrauer har tidigare lett klubbens U-lag till serieseger i division 2 Öst och tagit ett F19-lag till finalspel. Söderberg har redan varit verksam i damlaget under en tid men får nu en större roll i tränarstaben.

Klubben beskriver inriktningen som långsiktig, där flera tränare ska knytas till organisationen och där spelare från egna led och regionen ska prioriteras. Fokus ligger enligt klubben på utveckling från U15 och uppåt och på att bygga en tydlig träningskultur.