Ny stadsvandring om mottagandet 1945 i Sigtuna

Över 600 överlevande från andra världskriget kom till Sigtuna 1945. Nu skildras mottagandet i en ny stadsvandring.

En ny stadsvandring lanseras i Sigtuna som skildrar hur staden tog emot 600 överlevande från förintelselägren 1945. Vandringen startar vid Sigtunastiftelsens huvudingång och avslutas vid Sigtuna museum. Den riktar sig till vuxna och ungdomar från cirka 13 år.

Efter vandringen hålls ett författarsamtal på museet med Marie Lok Björk, aktuell med boken Kunde jag följa dig bort. Boken har inspirerats av museets utställning Mottagandet och följer Viola, en överlevare från Förintelsen, och Edith, en Sigtunastudent.

Samtalet modereras av Sara Heine, ordförande i Sigtuna guideförening.