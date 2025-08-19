Ny socialchef på plats i Sigtuna kommun

För en vecka sedan tillträdde Åsa Wallén som ny socialchef i Sigtuna kommun. Hon kommer närmast från Danderyds kommun där hon arbetat inom socialtjänsten i över tre decennier.

Tjänstebytet sker i en tid då en ny socialtjänstlag trätt i kraft. Den nya lagen syftar till att göra stödet mer förebyggande och tillgängligt, något som Åsa ser fram emot att arbeta med:

– Jag tycker verkligen att jag kommer in med rätt timing. Nu ska vi börja kulturförändringen att jobba mer förebyggande och tillgängligt. Vi ska se till att vi gör rätt saker, men vad det blir och när och hur vi inför det är för tidigt att säga ännu, säger hon.

Hon beskriver varför Sigtuna lockade som arbetsplats efter många år i Danderyd:

– Jag tycker att det verkar väldigt spännande med bredden som finns här i kommunen, med olika socioekonomiska förutsättningar och bostadsområden. Och dessutom Arlanda flygplats. Det kommer bli lärorikt på ett mänskligt plan och väldigt utvecklande i min roll, att ha ett så brett ansvarsområde.

Samtidigt menar Åsa att grunden i arbetet är densamma oavsett kommun:

– De mänskliga mötena är viktiga var man än jobbar och vem man än möter.

Hon ser fram emot att leda verksamheten i Sigtuna och att möta de nya utmaningar som väntar:

– Jag ville jobba i en kommun som är lagom stor, och jag ville definitivt vara i en kommun där man som chef kan ha hela verksamheten omkring sig. Den känslan är verkligen genuin hos mig. När man som jag varit länge på en arbetsplats ville i alla fall jag bli lite utmanad och testad i ett nytt sammanhang.

Enligt Åsa innebär den nya socialtjänstlagen också ett större fokus på att arbeta kunskapsbaserat:

– Nya socialtjänstlagen säger att vi ska bli mer kunskapsbaserade, och för mig innebär det bland annat att vi ska mäta och utvärdera det vi gör. Vi får inte tappa vad kommuninvånarna faktiskt behöver.