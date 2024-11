Stjärnkrögaren Pontus Frithiof, Nordrests vd Thomas Dahlstedt samt Swedavias Marie Ullmark inviger Little Italy

Ny restaurang invigd på Arlanda – Little Italy by Pontus Frithiof

Under onsdagen invigdes Little Italy by Pontus Frithiof, en ny restaurang på Marknadsplatsen i Terminal 5 på Stockholm Arlanda Airport.

Restaurangen erbjuder ett italienskt inspirerat utbud, från pizza och pasta till smörgåsar med delikata charkuterier och italienska bakverk. Med fokus på kvalitet, snabb service och prisvärdhet riktar sig Little Italy till en bred målgrupp, inklusive affärsresenärer, barnfamiljer och kompisgäng. Restaurangen drivs av Nordrest i samarbete med stjärnkrögaren Pontus Frithiof, som ansvarar för konceptet och menyn. Vid invigningen deltog representanter från Nordrest samt Pontus Frithiof själv. Charlotte Ljunggren, Marknads- och försäljningsdirektör på Swedavia, framhöll vikten av att erbjuda variation och kvalitet i matutbudet på Arlanda:

– Vi vill kunna möta resenärernas behov med ett brett utbud av restauranger och alternativ för både sittande måltider och Take Away, där Little Italy är ett välkommet tillskott. Enligt Thomas Dahlstedt, VD för Nordrest, är Little Italy den femte restaurangen som företaget öppnar på Arlanda. Han beskriver konceptet som ett kvalitativt inslag i fast food-utbudet och en viktig del i samarbetet med Pontus Group, som startade 2015 och nu drivs som ett franchiseupplägg. Maten tillagas av erfarna kockar direkt på plats med målet att servera rätter inom 5–7 minuter, vilket gör det till ett snabbt och avslappnat alternativ för resenärer.