Ny padelförening i Sigtuna

En ny förening startas i kommunen, WE Sigtuna Padelförening: - Det känns oerhört kul och angeläget att kunna erbjuda alla ungdomar från 6-16 år möjligheten att med utbildade tränare bli bättre padelspelare, samtidigt som man har kul och rör på sig, säger Jonas Eriksson på WE.

Stefan Åsbrink, ordförande i föreningen, uttrycker sin glädje över att inleda verksamheten i WE Padels nya och moderna lokaler i Sigtuna Stadsängar. Han delar sin entusiasm över att kunna utveckla padelsporten i Sigtuna i samarbete med WE. Föreningen, tidigare baserad i Rosersberg, kommer från och med den 1 september att förlägga sin verksamhet till Sigtuna och byta namn till WE Sigtuna Padelförening. Denna flytt till den nya hallen innebär en positiv förändring med bättre förutsättningar för att främja padel i området.