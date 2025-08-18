Ny näringslivschef på plats i Sigtuna kommun
Ingrid Anderbjörk ersätter Annika Bröms som näringslivschef i kommunen. På måndagen startade hon sitt nya jobb.
Idag, måndag, tillträdde Ingrid Anderbjörk tjänsten som ny näringslivschef i Sigtuna kommun. Hon kommer närmast från uppdrag inom samhällsbyggnad och näringslivsutveckling i Karlskrona och Uppsala kommuner.
Anderbjörk har mer än tjugo års erfarenhet av arbete i gränslandet mellan offentlig och privat sektor. Hon betonar att kommunens insatser på flera områden påverkar näringslivet direkt, exempelvis bostadsbyggande, trygghet och skolans utveckling.
– Nästan allt en kommun gör påverkar näringslivet. På sätt och vis är vi alla näringslivsutvecklare, säger Ingrid Anderbjörk.
Hon beskriver starten i den nya rollen som ett återvändande, då hon tidigare bott i Sigtuna och arbetat många år i Uppsala.
Sigtunas roll som värdkommun för Arlanda och läget mellan Stockholm och Uppsala lyfts av Anderbjörk fram som en viktig utgångspunkt för det framtida arbetet.
– Vi kanske inte rymmer allt som en storstad gör, men vi har en avgörande roll för regionens konkurrenskraft. Frågan är: vad blir vårt bidrag till helheten? säger hon.
Som första steg i det nya uppdraget vill hon lyssna in behov och perspektiv från företag, kollegor och regionala aktörer.
– Näringslivsutveckling är inget enmansjobb, säger Ingrid Anderbjörk.
