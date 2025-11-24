Ny kommunpolis – fokus på unga och trygghet

Sigtuna kommun får en ny kommunpolis som ska arbeta långsiktigt för trygghet och förebyggande insatser, särskilt bland barn och unga.
Oliver Bexarve kommer närmast från Sollentuna, där han arbetat som områdespolis och med stöd till personer som vill lämna en kriminell livsstil. I Sigtuna ska han använda sina erfarenheter för att minska rekrytering till kriminalitet och stärka samverkan mellan skola, socialtjänst och polis.
Kommunpolisens uppdrag skiljer sig från ingripande polisinsatser genom att det handlar om att identifiera problem tidigt och sätta in åtgärder innan brott sker. Polisen ska också vara närvarande i vardagen för ungdomar för att skapa förtroende och trygghet i det offentliga rummet.
Politik Liberalerna i Sigtuna – Lars Naur, Helen Kavanagh Berglund och Bo Danielsson – deltar under hela dagen på partiets landsmöte för att rösta, debattera och bevaka frågor som påverkar både partiet nationellt och utvecklingen i Sigtuna kommun.
Nyheter Enligt ett pressmeddelande från Riksdagens ombudsmän (JO) har Vård- och omsorgsnämnden vid flera tillfällen avslagit en ansökan om personlig assistans enligt LSS, trots att förvaltningsrätten upprepade gånger slagit fast att den enskilde hade rätt till insatsen och återförvisat ärendet för att bara pröva omfattningen av behovet.
Notiser Försvarsmaktens tjänstehund Terro, som försvann från övningsfältet i Rosersberg utanför Märsta på tisdagen vid 14-tiden, har nu hittats. Hunden lokaliserades under onsdagen i närområdet och kunde tas om hand av personal från Försvarsmakten.
Nyheter Uppdrag Gransknings program om Sigtuna kommun släpptes under onsdagsmorgonen. Programmet handlar om att konsultkostnader köpts in och att tjänstemän fått sluta. En konsekvens av ökade konsultkostnader ska ha blivit sänkt värme i lokaler.
Notiser Trygghetsvandringar genomförs regelbundet i Märsta centrum för att upptäcka brister i utemiljön och stärka tryggheten. Kommunen och fastighetsägare går tillsammans igenom områden där belysning, sikt och ordning behöver förbättras.