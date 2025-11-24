Ny kommunpolis – fokus på unga och trygghet

Sigtuna kommun får en ny kommunpolis som ska arbeta långsiktigt för trygghet och förebyggande insatser, särskilt bland barn och unga.

Oliver Bexarve kommer närmast från Sollentuna, där han arbetat som områdespolis och med stöd till personer som vill lämna en kriminell livsstil. I Sigtuna ska han använda sina erfarenheter för att minska rekrytering till kriminalitet och stärka samverkan mellan skola, socialtjänst och polis.

Kommunpolisens uppdrag skiljer sig från ingripande polisinsatser genom att det handlar om att identifiera problem tidigt och sätta in åtgärder innan brott sker. Polisen ska också vara närvarande i vardagen för ungdomar för att skapa förtroende och trygghet i det offentliga rummet.