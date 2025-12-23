Ny järnvägsstation kan bli aktuell i Arlandastad

Arlandastad Group vill ta nästa steg mot en ny järnvägsstation i Arlandastad i samband med att EQT blir ny ägare till Arlanda Express. En dialog om stationen ska nu inledas.

Arlandastad Group ser nya möjligheter för en framtida järnvägsstation i Arlandastad efter ägarförändringen i Arlanda Express, enligt bolaget. Planerna handlar om en station som ska kunna trafikeras av snabbtåg, pendeltåg, regionaltåg och fjärrtåg. Förutsättningarna finns redan, då det sedan tidigare finns ett platsservitut avsett för en station i området.

En station i Arlandastad bedöms kunna förbättra tillgängligheten till flygplatsområdet och skapa bättre pendlingsmöjligheter för de många personer som arbetar i och runt Arlanda. Samtidigt pekar bolaget på att en sådan lösning kan bidra till minskad belastning på E4.

Arlandastad Group uppger att man nu vill föra en fortsatt dialog med den nya ägaren EQT, berörda myndigheter och andra aktörer om möjligheten att förverkliga stationen.