Foto: Arlandastad Group

Ny järnvägsstation kan bli aktuell i Arlandastad

Arlandastad Group vill ta nästa steg mot en ny järnvägsstation i Arlandastad i samband med att EQT blir ny ägare till Arlanda Express. En dialog om stationen ska nu inledas.

Arlandastad Group ser nya möjligheter för en framtida järnvägsstation i Arlandastad efter ägarförändringen i Arlanda Express, enligt bolaget. Planerna handlar om en station som ska kunna trafikeras av snabbtåg, pendeltåg, regionaltåg och fjärrtåg. Förutsättningarna finns redan, då det sedan tidigare finns ett platsservitut avsett för en station i området.

En station i Arlandastad bedöms kunna förbättra tillgängligheten till flygplatsområdet och skapa bättre pendlingsmöjligheter för de många personer som arbetar i och runt Arlanda. Samtidigt pekar bolaget på att en sådan lösning kan bidra till minskad belastning på E4.

Arlandastad Group uppger att man nu vill föra en fortsatt dialog med den nya ägaren EQT, berörda myndigheter och andra aktörer om möjligheten att förverkliga stationen.

Av Erik Karlsson

EQT ny ägare till A-Train och Arlanda express

Näringsliv A-Train, som äger Arlandabanan och driver Arlanda express, får riskkapitalbolaget EQT som ny långsiktig ägare. Verksamheten fortsätter med fokus på pålitlig och hållbar tågtrafik mellan Stockholm och Arlanda flygplats.

Nu öppnar nomineringen till årets företagarpriser

Näringsliv Det är nu möjligt att nominera kandidater till årets företagarpriser i Sigtuna. Näringslivsorganisationen Företagarna har i över 25 år delat ut utmärkelsen Årets Företagare för att lyfta fram företagare som genom engagemang, handlingskraft och nytänkande fungerar som förebilder.

Klart med ny krog på Hamnplan

Näringsliv Nu är det klar med ny krog till Hamnplan. Tidigare i år avbröts planerna med en entreprenör. Men nu har kommunen meddelat att en ny aktör startar upp 2026.

Stark ökning av resandet via Arlanda i november

Näringsliv Resandet fortsatte att öka på Arlanda under november, enligt Swedavias månadsstatistik. Totalt reste drygt 1,8 miljoner passagerare via flygplatsen, vilket är en ökning med 13 procent jämfört med samma månad förra året.

Fem konkurser under november

Näringsliv Under november registrerades fem konkurser i Sigtuna kommun. Bland de bolag som försattes i konkurs finns Legacy Bygg AB, som omsatte 6,8 miljoner kronor, samt HS1 Bemanning AB, Cedar Point AB, Firedev AB och Scandinavian Air Bridge AB.

Nytt branschpartnerskap mellan Training Partner och Formac

Näringsliv Training Partner Nordic AB och Formac Production AB inleder ett nytt samarbete med fokus på att stärka kompetens, säkerhet och teknikutveckling inom fordons- och maskinområdet. Partnerskapet kombinerar utbildning och produktlösningar för att möta en snabbt föränderlig bransch.

Arbetslösheten ökar i Sigtuna

Näringsliv Arbetslösheten i Sigtuna kommun steg under oktober och ligger nu över både läns- och rikssnittet. Totalt var 2 364 personer inskrivna som arbetssökande, en ökning jämfört med samma period förra året.