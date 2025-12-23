Ny järnvägsstation kan bli aktuell i Arlandastad

Arlandastad Group vill ta nästa steg mot en ny järnvägsstation i Arlandastad i samband med att EQT blir ny ägare till Arlanda Express. En dialog om stationen ska nu inledas.
Arlandastad Group ser nya möjligheter för en framtida järnvägsstation i Arlandastad efter ägarförändringen i Arlanda Express, enligt bolaget. Planerna handlar om en station som ska kunna trafikeras av snabbtåg, pendeltåg, regionaltåg och fjärrtåg. Förutsättningarna finns redan, då det sedan tidigare finns ett platsservitut avsett för en station i området.
En station i Arlandastad bedöms kunna förbättra tillgängligheten till flygplatsområdet och skapa bättre pendlingsmöjligheter för de många personer som arbetar i och runt Arlanda. Samtidigt pekar bolaget på att en sådan lösning kan bidra till minskad belastning på E4.
Arlandastad Group uppger att man nu vill föra en fortsatt dialog med den nya ägaren EQT, berörda myndigheter och andra aktörer om möjligheten att förverkliga stationen.
Näringsliv Arlandastad Group har tecknat en avsiktsförklaring om att sälja mark där det finns rätt att bygga, så kallade byggrätter, i Arlandastad. Affären omfattar totalt 37 200 kvadratmeter och har ett värde på 186 miljoner kronor.
Näringsliv A-Train, som äger Arlandabanan och driver Arlanda express, får riskkapitalbolaget EQT som ny långsiktig ägare. Verksamheten fortsätter med fokus på pålitlig och hållbar tågtrafik mellan Stockholm och Arlanda flygplats.
Näringsliv Det är nu möjligt att nominera kandidater till årets företagarpriser i Sigtuna. Näringslivsorganisationen Företagarna har i över 25 år delat ut utmärkelsen Årets Företagare för att lyfta fram företagare som genom engagemang, handlingskraft och nytänkande fungerar som förebilder.
Nyöppnat Delningsekonomin fortsätter att växa kring Arlanda. Nu inleder SR Rental ett samarbete med Freetrailer, vilket innebär att gratis släputhyrning blir tillgänglig för både privatpersoner och yrkesverksamma i Arlandastad.
Näringsliv Arlandastad F60 AB har tecknat avtal med Ramirent AB, som etablerar ett nytt kundcenter i F60 Företagspark. Lokalerna omfattar cirka 2 600 kvadratmeter, med möjlighet att placera större maskiner utomhus.
Näringsliv Resandet fortsatte att öka på Arlanda under november, enligt Swedavias månadsstatistik. Totalt reste drygt 1,8 miljoner passagerare via flygplatsen, vilket är en ökning med 13 procent jämfört med samma månad förra året.
Näringsliv Under november registrerades fem konkurser i Sigtuna kommun. Bland de bolag som försattes i konkurs finns Legacy Bygg AB, som omsatte 6,8 miljoner kronor, samt HS1 Bemanning AB, Cedar Point AB, Firedev AB och Scandinavian Air Bridge AB.
Näringsliv Bake My Day tar nästa steg i Arlandastad. Företaget har inlett ett samarbete med Lidl Sverige, vilket innebär att fler av deras produkter nu kommer levereras direkt från bageriet i Arlandastad.
Näringsliv Training Partner Nordic AB och Formac Production AB inleder ett nytt samarbete med fokus på att stärka kompetens, säkerhet och teknikutveckling inom fordons- och maskinområdet. Partnerskapet kombinerar utbildning och produktlösningar för att möta en snabbt föränderlig bransch.
Näringsliv Arbetslösheten i Sigtuna kommun steg under oktober och ligger nu över både läns- och rikssnittet. Totalt var 2 364 personer inskrivna som arbetssökande, en ökning jämfört med samma period förra året.
Näringsliv Antalet flygförbindelser i Stockholmsregionen har minskat med fyra procent mellan 2023 och 2025, enligt en ny rapport från Copenhagen Economics. Minskningen beror främst på färre avgångar från Bromma, Skavsta och Västerås, medan Arlanda nu står för 99 procent av regionens flygtrafik.
Näringsliv Sigtuna klättrar fyra placeringar i årets SmåföretagarIndex från Småföretagarnas Riksförbund och rankas nu som nummer 148 av landets 290 kommuner. Trots förbättringen har småföretagen i kommunen sämre förutsättningar än i många andra delar av Stockholms län.