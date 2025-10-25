Ny hotelldirektör för Comfort Hotel Arlanda

Comfort Hotel Arlanda Airport får en ny hotelldirektör, på fredagen meddelades att den nya direktören blir Robin Azad.

Robin Azad tar över ledningen för Comfort Hotel Arlanda Airport efter flera år som hotelldirektör på Comfort Hotel Kista, rapporterar hotellkedjan. Han har över 13 års erfarenhet inom Strawberry och har tidigare arbetat på bland annat Clarion Hotel Sign och Clarion Hotel Stockholm. Azad efterträder Jostein Rajala, som går vidare till Quality Hotel Globe.

– Jag ser väldigt mycket fram emot denna utmaning, säger Robin Azad, som den 1 januari 2026 tillträder som ny hotelldirektör på Comfort Hotel Arlanda Airport.