Ny hotelldirektör för Comfort Hotel Arlanda

Comfort Hotel Arlanda Airport får en ny hotelldirektör, på fredagen meddelades att den nya direktören blir Robin Azad.
Robin Azad tar över ledningen för Comfort Hotel Arlanda Airport efter flera år som hotelldirektör på Comfort Hotel Kista, rapporterar hotellkedjan. Han har över 13 års erfarenhet inom Strawberry och har tidigare arbetat på bland annat Clarion Hotel Sign och Clarion Hotel Stockholm. Azad efterträder Jostein Rajala, som går vidare till Quality Hotel Globe. – Jag ser väldigt mycket fram emot denna utmaning, säger Robin Azad, som den 1 januari 2026 tillträder som ny hotelldirektör på Comfort Hotel Arlanda Airport.
Näringsliv Simon Cardenas, 22 år, från Hotell Kristina har korats till Europas bästa konferenskock i juniorklassen. Titeln togs under Europafinalen i matlagningstävlingen Copper Skillet som hölls i Högbo utanför Gävle.
Näringsliv Stavhopparen och världsrekordinnehavaren Armand ”Mondo” Duplantis har fått sin plats på Arlandas välkända porträttvägg ”Welcome to my hometown”. Under tisdagen avtäcktes hans porträtt i bagagehallen i Terminal 5.
Näringsliv Resebolaget TUI inleder ett samarbete med Ryanair och utökar därmed sitt utbud av paketresor från Arlanda. Samarbetet innebär större flexibilitet för resenärer och fler destinationer att välja mellan.
Näringsliv Antalet konkurser i Sigtuna kommun har ökat markant under 2025. Enligt UC har 54 företag gått i konkurs hittills i år, att jämföra med 39 under motsvarande period förra året – en ökning med 39 procent.
Näringsliv Sigtuna kommun backar 22 placeringar i Svenskt Näringslivs årliga ranking Lokalt företagsklimat och hamnar i år på plats 88 av landets 290 kommuner. Det är kommunens sämsta resultat sedan mätningarna startade 2001. Undersökningen bygger på enkätsvar från över 32 000 företagare i Sverige.