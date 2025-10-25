Robin AzadFoto: Pressbild

Ny hotelldirektör för Comfort Hotel Arlanda

Comfort Hotel Arlanda Airport får en ny hotelldirektör, på fredagen meddelades att den nya direktören blir Robin Azad.

Robin Azad tar över ledningen för Comfort Hotel Arlanda Airport efter flera år som hotelldirektör på Comfort Hotel Kista, rapporterar hotellkedjan. Han har över 13 års erfarenhet inom Strawberry och har tidigare arbetat på bland annat Clarion Hotel Sign och Clarion Hotel Stockholm. Azad efterträder Jostein Rajala, som går vidare till Quality Hotel Globe.
– Jag ser väldigt mycket fram emot denna utmaning, säger Robin Azad, som den 1 januari 2026 tillträder som ny hotelldirektör på Comfort Hotel Arlanda Airport.

Av Erik Karlsson

Sigtuna tappar i ranking av företagsklimat

Näringsliv Sigtuna kommun backar 22 placeringar i Svenskt Näringslivs årliga ranking Lokalt företagsklimat och hamnar i år på plats 88 av landets 290 kommuner. Det är kommunens sämsta resultat sedan mätningarna startade 2001. Undersökningen bygger på enkätsvar från över 32 000 företagare i Sverige.