Ny hållplats vid Terminal 5 på Arlanda öppnad

Nu går det att kliva på bussar direkt utanför Terminal 5 på Arlanda. Den nya hållplatsen togs i bruk den 24 mars.

Sedan tidigare har området använts för avstigning, men nu öppnas det även för påstigning. Det gör att resenärer får närmare till bussarna i anslutning till terminalen. Hållplatsen används bland annat av SL-bussar från Märsta, men även av flygbussar och långdistansbussar. Förändringen är en del av arbetet med att förbättra flödet kring Terminal 5.