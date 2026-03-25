Ny hållplats vid Terminal 5 på Arlanda öppnad

Nu går det att kliva på bussar direkt utanför Terminal 5 på Arlanda. Den nya hållplatsen togs i bruk den 24 mars.
Sedan tidigare har området använts för avstigning, men nu öppnas det även för påstigning. Det gör att resenärer får närmare till bussarna i anslutning till terminalen. Hållplatsen används bland annat av SL-bussar från Märsta, men även av flygbussar och långdistansbussar. Förändringen är en del av arbetet med att förbättra flödet kring Terminal 5.
Notiser En 35-årig bilist från Märsta får böter efter att polisen filmat honom köra länge i mittenfilen på E4 norr om Stockholm, utan att väja till höger. Tingsrätten konstaterar att föraren bröt mot trafikregler som få känner till, enligt experter.
Notiser Rosersbergs skytteförening i Tallmilan står inför en oviss framtid efter att Fortifikationsverket sagt upp arrendeavtalet för skytteanläggningen. Beskedet gäller från och med nu fram till den 31 oktober 2029, och föreningen har ännu inte fått någon konkret förklaring till beslutet.
Notiser I Sigtuna kommun finns 269 skyddsrum med totalt omkring 37 100 platser, vilket motsvarar cirka 70 procent av kommunens invånare. Nu ska fler skyddade utrymmen identifieras i källare, garage och vägtunnlar, rapporterar Newsworthy.