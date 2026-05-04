Ny förlust för Märsta IK – föll borta mot Strömsberg

Strömsberg fortsätter att ha greppet om Märsta IK. På söndagen kom ännu en förlust i division 4 Uppland.

Märsta IK åkte på en ny förlust mot Strömsberg när lagen möttes på Hedens IP under söndagen. Hemmalaget vann med 3–1 efter 2–1 i paus.

Elias Lindström blev tvåmålsskytt för Strömsberg och Aron Jerkérs stod för det tredje målet. Märstas mål gjordes av Xavier Espinoza Contreras.

Det var sjunde raka segern för Strömsberg i mötena mellan lagen.

Efter omgången ligger Strömsberg på tionde plats i tabellen, medan Märsta IK återfinns på sjätte plats.