Ny förlust för Märsta IK – föll borta mot Strömsberg

30 apr kl. 08:11
Handboll Skånela IF bygger om truppen inför spel i division 1. Klubben bekräftar nu att Ida Schaffer återvänder.
30 apr kl. 07:27
Innebandy Moses Andersson från Rosersberg Arlanda IBK är uttagen till Sveriges U19-landslag.
28 apr kl. 08:37
Sport Allt fler föreningar i Sigtuna kommun ansluter sig till det nya fritidskortet för barn och unga. Hittills är 33 föreningar med, tillsammans med kommunens kulturskola.
26 apr kl. 20:22
Fotboll Det blev oavgjort för Gimo–Rosersberg i division 4 efter 2–2 på bortaplan.
26 apr kl. 17:18
kampsport Märstasonen Oscar Evans från Knivsta Judoklubb tävlade i helgens Europacup för kadetter i Berlin, i klassen U18 upp till 60 kilo.
25 apr kl. 17:16
Handboll Jesper Östlund från Märsta är klar som ny assisterande förbundskapten för Sveriges damlandslag i handboll. Uppdraget sträcker sig fram till och med 2028.
24 apr kl. 07:18
Handboll Kommunfullmäktige har nu sagt ja till planerna på en ny idrotts- och evenemangsarena på Midgårdsfältet i Märsta.
23 apr kl. 07:56
Fotboll Märsta IK föll iden tredje omgången av Division 4 med 2-1 hemma mot Sunnersta2.
21 apr kl. 11:43
Handboll Skånela IF drar igång ett nytt projekt där idrotten flyttas ut i bostadsområden i Sigtuna kommun. Satsningen, Skånela Drive In, pågår mellan 2026 och 2028 och finansieras av Allmänna arvsfonden.
20 apr kl. 18:09
kampsport Kim Taekwondo hade en intensiv tävlingshelg med starter både internationellt och nationellt.
20 apr kl. 11:18
Innebandy Sigtuna IF:s innebandyherrar har avslutat en lång säsong som till slut gav utdelning – avancemang till division 3.
20 apr kl. 09:29
Fotboll Märsta IK tog en stabil seger mot Sirius 2 i helgens match, som slutade 3–1.
15 apr kl. 17:28
Handboll En ny tränarduo är klar för damlaget inför kommande säsong. Skånela IF meddelar att Eric Mugrauer blir huvudtränare och att Fredrik “Chippen” Söderberg går in som assisterande tränare.
13 apr kl. 14:44
Fotboll Märsta IK fick nöja sig med 2–2 hemma mot Enköpings IS, trots ledning i slutet av matchen.
13 apr kl. 09:35
notiser Sigtuna Märsta Gymnastikklubbs Svart2-trupp tog hem en bronsmedalj i Rikstvåan, öppen klass, vid en tävling i Gävle. I klassen deltog totalt 12 lag.
8 apr kl. 10:27
Fotboll Mattias Askerson (M), kommunstyrelsens ordförande, har skickat en begäran om möte med Migrationsministern Johan Forsell (M).
8 apr kl. 09:09
Ishockey Liam Valente från Märsta är klar för NHL-laget Buffalos farmarlag Rochester och ansluter direkt för att spela med laget i slutet av serien innan hans ettårskontrakt träder i kraft.
7 apr kl. 14:31
Innebandy Föreningen bildades 2019 när Rosersbergs IK:s innebandysektion gick ihop med Arlanda IBK. Sedan dess har flera spelare tagit steget vidare till SSL, samtidigt som verksamheten på hemmaplan växt.
6 apr kl. 07:58
Handboll Planerna på en ny arena vid Vikingafältet tar ett steg framåt. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott gav klartecken till ärendet den 31 mars.
1 apr kl. 12:00
Ridning Moa Sundelöf från Sigtuna kommun har tilldelats stipendium från Svenska Ridsportförbundet och Stiftelsen Göteborg Horse Show.
30 mar kl. 15:39
kampsport Olivia Ghazal Jansson fortsätter att rada upp starka resultat. Under Sörmlandsträffen i judo i Oxelösund tog hon guld i klassen U18 -63 kg efter tre vinster.
27 mar kl. 07:04
Handboll Skånela IF är klart för spel i Handbollsligan nästa säsong efter en dramatisk avslutning i Herrallsvenskan.
26 mar kl. 07:04
Handboll Skånela IFs damlag är klart för nedflyttning från allsvenskan efter förlust borta mot AIK Handboll. Matchen slutade 43–41.