Ny djurbutik invigdes i Märsta Centrum

Under helgen öppnade NiDvet Djurbutik i Märsta centrum med öppet hus och invigningsfest.
NiDvet Djurbutik slog upp portarna lördagen den 27 september och erbjöd besökarna både fina öppningserbjudanden och möjlighet att bekanta sig med sortimentet.
I butiken fanns ett brett utbud av kvalitetsfoder från märken som Mera, Four Friends, Purina och Vital, samt produkter och tillbehör för hundar och katter. På plats fanns även legitimerad veterinär som gav rådgivning och enklare undersökningar.
NiDvet Djurbutik finns mitt emot Clas Ohlson på Nymärsta gränd 6 och är en verksamhet med fokus på att skapa en trygg miljö för både djur och djurägare.
Näringsliv Sigtuna kommun backar 22 placeringar i Svenskt Näringslivs årliga ranking Lokalt företagsklimat och hamnar i år på plats 88 av landets 290 kommuner. Det är kommunens sämsta resultat sedan mätningarna startade 2001. Undersökningen bygger på enkätsvar från över 32 000 företagare i Sverige.
Näringsliv Den 17–18 september hålls en yrkesmässa på Byggbranschens säkerhetspark vid Arlanda, dit omkring 400 elever från årskurs 8 och 9 är inbjudna. Under två dagar får eleverna testa på olika yrken inom samhällsbyggnadssektorn genom 11 stationer bemannade av yrkesverksamma.
Näringsliv Norwegian presenterar sitt basprogram för sommaren 2026 och meddelar att flygbolaget kommer att trafikera över 60 linjer till mer än 50 destinationer från Sverige. För Arlanda innebär det fler avgångar till flera populära resmål samt en breddning av utbudet.
Näringsliv Wizz Air lanserar en ny direktlinje från Stockholm Arlanda Airport till Tirana i Albanien. Flyglinjen startar den 2 mars 2026 och kommer att trafikeras fyra gånger i veckan med en Airbus A321.
Näringsliv Den 4 september arrangerades den första upplagan av Däckbytar-SM i Arlandastad. Inför stor publik fick tio finalister från hela landet visa sina kunskaper och färdigheter i däckbytarhantverket.
Näringsliv En fastighetsaffär har genomförts i Sigtuna och Knivsta. Arnolds Vingar AB har sålt ett bestånd bestående av fyra bostadsfastigheter, en förskola och en kontorsfastighet till CJE Förvaltnings AB. Totalt omfattar affären 3 500 uthyrbara kvadratmeter i centrala lägen.
Näringsliv Antalet företagskonkurser i Sigtuna kommun har ökat markant under årets åtta första månader. Enligt statistik från UC har 50 bolag gått i konkurs hittills i år, att jämföra med 34 under samma period 2023 – en ökning med 47 procent.
Näringsliv Märsta Förenade är med i ett nytt pilotprojekt tillsammans med Heidelberg Materials Ballast Sverige. Nu ska en helt eldriven lastbil köra grus och krossmaterial mellan täkten i Riksten och kunder i Stockholm, både dag och natt.
Näringsliv Sedan den 1 juni är gårdsförsäljning av alkohol tillåten i Sverige. För First Distillery vid Wenngarns slott i Sigtuna har förändringen redan gett märkbara resultat. Omsättningen har ökat med omkring 30 procent under sommaren.