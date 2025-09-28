Ny djurbutik invigdes i Märsta Centrum

Under helgen öppnade NiDvet Djurbutik i Märsta centrum med öppet hus och invigningsfest.

NiDvet Djurbutik slog upp portarna lördagen den 27 september och erbjöd besökarna både fina öppningserbjudanden och möjlighet att bekanta sig med sortimentet.

I butiken fanns ett brett utbud av kvalitetsfoder från märken som Mera, Four Friends, Purina och Vital, samt produkter och tillbehör för hundar och katter. På plats fanns även legitimerad veterinär som gav rådgivning och enklare undersökningar.

NiDvet Djurbutik finns mitt emot Clas Ohlson på Nymärsta gränd 6 och är en verksamhet med fokus på att skapa en trygg miljö för både djur och djurägare.