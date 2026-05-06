Caroline Folkesson LevinFoto: Pressbild

Ny chef för slottshotell i Rosersberg

Rosersbergs Slottshotell får en ny general manager. Caroline Folkesson Levin tillträder tjänsten och kommer närmast från rollen som hotellchef på Ulfsunda Slott inom Stockholm Meeting Selection.

Slottshotellet ligger i anslutning till Rosersbergs slott och är en del av de kungliga slotten. Anläggningen kombinerar hotellverksamhet med konferens och restaurang. Caroline Folkesson Levin har tidigare arbetat på flera hotell i Sigtunaområdet, bland annat Steningevik, Stora Brännbo och Hotell Kristina, och har även drivit 1909 Sigtuna Stadshotell.
– Det ska bli ett stort nöje att få utveckla denna plats vidare, säger Caroline Folkesson Levin.

Enligt Stockholm Meeting Selection är målet att fortsätta utveckla slottshotellet som destination i området.

Av Erik Karlsson

