Ny bussangöring vid Terminal 5 på Arlanda

Från och med den 28 oktober kan resenärer från Stockholm stiga av bussen vid Terminal 5 på Stockholm Arlanda Airport. I början av 2026 planeras även påstigande vid samma terminal.

Förändringen ger fler resenärer tillgång till den nya moderna säkerhetskontrollen och marknadsplatsen i Terminal 5. Samtidigt stängs den gamla säkerhetskontrollen och incheckningen i Terminal 4, vilket är en planerad följd av ombyggnaden.

– Vi har lyssnat på återkoppling från resenärerna och öppnar nu en bussangöring vid Terminal 5 i två steg, säger Susanne Norman, COO på Swedavia.