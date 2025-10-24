Foto: Swedavia/Kalle Sanner

Ny bussangöring vid Terminal 5 på Arlanda

Från och med den 28 oktober kan resenärer från Stockholm stiga av bussen vid Terminal 5 på Stockholm Arlanda Airport. I början av 2026 planeras även påstigande vid samma terminal.

Förändringen ger fler resenärer tillgång till den nya moderna säkerhetskontrollen och marknadsplatsen i Terminal 5. Samtidigt stängs den gamla säkerhetskontrollen och incheckningen i Terminal 4, vilket är en planerad följd av ombyggnaden.
– Vi har lyssnat på återkoppling från resenärerna och öppnar nu en bussangöring vid Terminal 5 i två steg, säger Susanne Norman, COO på Swedavia.

Av Erik Karlsson

Sigtuna tappar i ranking av företagsklimat

Näringsliv Sigtuna kommun backar 22 placeringar i Svenskt Näringslivs årliga ranking Lokalt företagsklimat och hamnar i år på plats 88 av landets 290 kommuner. Det är kommunens sämsta resultat sedan mätningarna startade 2001. Undersökningen bygger på enkätsvar från över 32 000 företagare i Sverige.

Elever får prova på byggyrken vid Arlanda

Näringsliv Den 17–18 september hålls en yrkesmässa på Byggbranschens säkerhetspark vid Arlanda, dit omkring 400 elever från årskurs 8 och 9 är inbjudna. Under två dagar får eleverna testa på olika yrken inom samhällsbyggnadssektorn genom 11 stationer bemannade av yrkesverksamma.