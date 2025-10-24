Ny bussangöring vid Terminal 5 på Arlanda

Från och med den 28 oktober kan resenärer från Stockholm stiga av bussen vid Terminal 5 på Stockholm Arlanda Airport. I början av 2026 planeras även påstigande vid samma terminal.
Förändringen ger fler resenärer tillgång till den nya moderna säkerhetskontrollen och marknadsplatsen i Terminal 5. Samtidigt stängs den gamla säkerhetskontrollen och incheckningen i Terminal 4, vilket är en planerad följd av ombyggnaden. – Vi har lyssnat på återkoppling från resenärerna och öppnar nu en bussangöring vid Terminal 5 i två steg, säger Susanne Norman, COO på Swedavia.
Näringsliv Simon Cardenas, 22 år, från Hotell Kristina har korats till Europas bästa konferenskock i juniorklassen. Titeln togs under Europafinalen i matlagningstävlingen Copper Skillet som hölls i Högbo utanför Gävle.
Näringsliv Stavhopparen och världsrekordinnehavaren Armand ”Mondo” Duplantis har fått sin plats på Arlandas välkända porträttvägg ”Welcome to my hometown”. Under tisdagen avtäcktes hans porträtt i bagagehallen i Terminal 5.
Näringsliv Resebolaget TUI inleder ett samarbete med Ryanair och utökar därmed sitt utbud av paketresor från Arlanda. Samarbetet innebär större flexibilitet för resenärer och fler destinationer att välja mellan.
Näringsliv Antalet konkurser i Sigtuna kommun har ökat markant under 2025. Enligt UC har 54 företag gått i konkurs hittills i år, att jämföra med 39 under motsvarande period förra året – en ökning med 39 procent.
Näringsliv Sigtuna kommun backar 22 placeringar i Svenskt Näringslivs årliga ranking Lokalt företagsklimat och hamnar i år på plats 88 av landets 290 kommuner. Det är kommunens sämsta resultat sedan mätningarna startade 2001. Undersökningen bygger på enkätsvar från över 32 000 företagare i Sverige.
Näringsliv Den 17–18 september hålls en yrkesmässa på Byggbranschens säkerhetspark vid Arlanda, dit omkring 400 elever från årskurs 8 och 9 är inbjudna. Under två dagar får eleverna testa på olika yrken inom samhällsbyggnadssektorn genom 11 stationer bemannade av yrkesverksamma.