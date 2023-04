Ny bro över Erikssunds öppnas i maj

Nya bron över Erikssund kommer att öppna för trafik under slutet av maj.

Arbetet med att bygga en ny bro över Erikssund har pågått sedan hösten 2021. Nu är arbetet nästan färdigställt och bron ska tas i trafik under slutet av maj. Den gamla bron var undermålig och fastnade ibland i öppet läge vilket innebar att trafiken fick ledas om via E18 för att passera Mälaren. Projektet skulle egentligen färdigställas under 2024 men man ligger nu före i arbetet. Bron kommer även att få gång- och cykelvägar och fordonsfälten breddas.