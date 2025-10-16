Ny brand på Wenngarn – Samma adress som igår

En brand bröt ut i Wenngarn under natten mot torsdag, på samma adress som det brann natten innan.

Larmet kom till SOS Alarm klockan 03.07. Enligt unt.se rörde det sig om en brand i ett pannrum, men inte i samma som vid föregående tillfälle. Elden kunde snabbt släckas, men rök spred sig till flera lägenheter i byggnaden.

Det finns inga uppgifter om att någon person ska ha skadats i samband med händelsen, rapporterar unt.se.

Polisen har inlett en förundersökning gällande mordbrand.

Uppdaterad kl. 8.25