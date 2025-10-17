Ny bok skildrar Sigtunas historia i bilder

En ny bok som skildras Sigtunas historia har kommit ut, det är Christer Mattsson och sigtunaexperten Fred Blomberg som ligger bakom boken.

Historikern Fred Blomberg och författaren och fotografen Crister Mattsson är aktuella med boken Sigtuna i bilder – En tidsresa. I boken visas äldre fotografier och illustrationer som skildrar livet i Sigtuna för omkring hundra år sedan.

Boken tar läsaren genom stadens utveckling – från vikingatidens runstenar och medeltidens kyrkoruiner till småstadens trädgårdskaraktär och framväxten av en lärdomsstad med flera skolor och utbildningscentrum.

De 170 sidorna innehåller både historiska bilder och nytagna fotografier som visar hur miljöerna ser ut i dag. Författarna beskriver Sigtuna som staden där Sverige en gång tog form.