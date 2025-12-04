Ny aktör erbjuder gratis släputhyrning i Arlandastad

Delningsekonomin fortsätter att växa kring Arlanda. Nu inleder SR Rental ett samarbete med Freetrailer, vilket innebär att gratis släputhyrning blir tillgänglig för både privatpersoner och yrkesverksamma i Arlandastad.

Freetrailer, som erbjuder digital och kostnadsfri släputlåning, blir därmed SR Rentals nya partner och den andra aktören på plats i Arlandastad. Släpen placeras på Bristagatan 16. Samarbetet gör det möjligt för SR Rental att bredda sitt erbjudande utan ökade personalresurser, samtidigt som Freetrailer når nya användare i en professionell miljö.

Utvecklingen ses som en del av den växande trenden att dela resurser i stället för att äga dem, något som blivit allt vanligare i området.