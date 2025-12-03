Nûjens föreställning närmar sig

Komikern Özz Nûjen uppmärksammade föreställning Medborgare Nûjen närmar sig Märsta, 22 januari besöker han Kulturum.
Den 22 januari 2026 gästar Özz Nûjen Kulturumteatern i Märsta med sin aktuella standup-föreställning Medborgare Nûjen. Turnén, som är hans hittills största, omfattar 101 orter runt om i landet inför nästa års val. Föreställningen har fått positiva recensioner, bland annat med fyra plustecken i Aftonbladet. På grund av stort publikintresse har sju extraföreställningar lagts till på flera platser i landet. – Jag är överväldigad över responsen och tacksam och väldigt förvånad att det som först såg löjligt svårt ut, att besöka över 100 orter och städer på mindre än ett år, från Kiruna och Gällivare ner till Trelleborg och Ystad, nu verkligen är möjligt. Att sen på det, dessutom återigen få sätta in extrashower är fantastiskt kul. Tack alla!, säger Özz Nûjen.
Nöjesnyheter I morgon, söndag, inleds den första av fyra julmarknader i Sigtuna stad. Marknaden pågår mellan klockan 11 och 16 och bjuder på ett brett program av aktiviteter, försäljning och julstämning.
Nöjesnyheter Den 6 december arrangeras Barnens Jul för första gången i Sigtuna kommun. Evenemanget är en kostnadsfri familjedag där barn och unga står i fokus. Bakom initiativet står Skånela IF:s klubbchef Jimmy Karlsson tillsammans med Scandinavian XPO och Arlandastad Group.
Kultur & Nöje Hur kan kultur och kreativt skapande få en större plats i skolan? Den frågan stod i centrum när arrangörer av kultur för barn och unga från 24 kommuner i Stockholms län samlades för en kunskapsdag – där Sigtuna kommun fanns representerat med lokala exempel.
Kulturnyheter Kulturhistorikern Hampus Busk tilldelas årets Clarence Morberg-pris för sitt arbete med att tillgängliggöra stadens historia och kulturarv för en bred publik. Priset delas ut för att uppmärksamma hans drivkraft att förankra samhällsbyggande i platsens historiska sammanhang.
Kulturnyheter Staffan H Westerberg, 65, från Upplands-Väsby med journalistbakgrund och tidigare bosatt i USA, släpper tillsammans med författarkollegan och Sigtunabon Per-Åke Engwall, 72, romanen Kaninhålet den 2 oktober på Lava förlag.
Kulturnyheter Sigtuna kommun hamnar på plats 44 när årets ranking av landets konstkommuner presenteras. Rankingen görs av KRO/KIF och bygger på hur kommunerna arbetar med konst, kultur och stöd till konstnärer.
Märstafolket I lördags hölls premiären för initiativet Plocka med Robban, som samlar Märstabor för att plocka skräp längs gator och gångvägar. Under den första rundan samlades hela elva kilo avfall in på bara 90 minuter.
Kulturnyheter Höstmarknaden och Trygghetsdagen i Vattentornsparken i Valsta lockade i lördags över 3 000 besökare. Parken fylldes av marknadsbord, musik och mötesplatser för samtal, vilket gav en tydlig prägel av gemenskap.