Özz Nûjen kommer till Märsta 22 januari Foto: Pressbild

Nûjens föreställning närmar sig

Komikern Özz Nûjen uppmärksammade föreställning Medborgare Nûjen närmar sig Märsta, 22 januari besöker han Kulturum.

Den 22 januari 2026 gästar Özz Nûjen Kulturumteatern i Märsta med sin aktuella standup-föreställning Medborgare Nûjen. Turnén, som är hans hittills största, omfattar 101 orter runt om i landet inför nästa års val. Föreställningen har fått positiva recensioner, bland annat med fyra plustecken i Aftonbladet. På grund av stort publikintresse har sju extraföreställningar lagts till på flera platser i landet.
– Jag är överväldigad över responsen och tacksam och väldigt förvånad att det som först såg löjligt svårt ut, att besöka över 100 orter och städer på mindre än ett år, från Kiruna och Gällivare ner till Trelleborg och Ystad, nu verkligen är möjligt. Att sen på det, dessutom återigen få sätta in extrashower är fantastiskt kul. Tack alla!, säger Özz Nûjen.

Av Erik Karlsson

Hampus Busk prisas – började sin bana på Sigtuna museum

Kulturnyheter Kulturhistorikern Hampus Busk tilldelas årets Clarence Morberg-pris för sitt arbete med att tillgängliggöra stadens historia och kulturarv för en bred publik. Priset delas ut för att uppmärksamma hans drivkraft att förankra samhällsbyggande i platsens historiska sammanhang.

Sigtuna 44:a i landet som konstkommun

Kulturnyheter Sigtuna kommun hamnar på plats 44 när årets ranking av landets konstkommuner presenteras. Rankingen görs av KRO/KIF och bygger på hur kommunerna arbetar med konst, kultur och stöd till konstnärer.