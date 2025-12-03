Nûjens föreställning närmar sig

Komikern Özz Nûjen uppmärksammade föreställning Medborgare Nûjen närmar sig Märsta, 22 januari besöker han Kulturum.

Den 22 januari 2026 gästar Özz Nûjen Kulturumteatern i Märsta med sin aktuella standup-föreställning Medborgare Nûjen. Turnén, som är hans hittills största, omfattar 101 orter runt om i landet inför nästa års val. Föreställningen har fått positiva recensioner, bland annat med fyra plustecken i Aftonbladet. På grund av stort publikintresse har sju extraföreställningar lagts till på flera platser i landet.

– Jag är överväldigad över responsen och tacksam och väldigt förvånad att det som först såg löjligt svårt ut, att besöka över 100 orter och städer på mindre än ett år, från Kiruna och Gällivare ner till Trelleborg och Ystad, nu verkligen är möjligt. Att sen på det, dessutom återigen få sätta in extrashower är fantastiskt kul. Tack alla!, säger Özz Nûjen.