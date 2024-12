Nu trafikeras Uppsalapendeln av Mälartåg

Från och med söndag har Mälartåg tagit över trafiken på sträckan Uppsala–Stockholm via Märsta, som tidigare kördes av SJ. Den sista avgången med SJ gick klockan 22.00 på lördagen från Uppsala mot Stockholm.

Efter några turer under hösten när SJ aviserade att man drar sig ur sträckan Uppsala-Stockholm via Märsta och Arlanda kunde Mälartåg ta över. Med Mälartåg planeras halvtimmestrafik på sträckan Stockholm–Uppsala, med tätare avgångar under rusningstid på vardagar. Totalt kommer 79 avgångar att köras på vardagar och 72 på helger, vilket motsvarar trafiken som Mälartåg och SJ Regional tillsammans planerar under 2024.

Som en del av den utökade trafiken tillkommer 34 nya avgångar på vardagar och helger mellan Stockholm, Märsta, Knivsta och Uppsala. Tågen som redan går under rusningstid på vardagar kommer att fortsätta köra som tidigare.