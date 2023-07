Nu startar Skånela försäsongen

golf Arlandastad Golf står värd för årets spännande proffstävling, Arlandastad Trophy by Cutter & Buck, som är en deltävling i MoreGolf Mastercard Tour. Denna prestigefyllda tävling har en total prissumma på 470 000 kr och lockar framstående golfspelare från hela Norden. Under tävlingen kommer tre lovande spelare från Arlandastad GK att ge sig in i kampen mot övriga deltagare - Joakim Ericsson, Axel Bolander och Rasmus Wendelin.