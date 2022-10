Nu skippar Centrum P-skivan

Märsta Centrum skippar P-skivan och går över till ett heldigitalt system.

Under ett antal år har det rådig P-skiva i Märsta Centrum. Nu kan du äntligen kasta P-skivan i papperskorgen. Fastpartner som äger Märsta centrum inför istället Auto Pay som bland annat finns i Väsby Centrum. Där är det sensorer som läser av när du kör in och när du lämnar. Du betalar för den tid du varit där direkt på plats eller via en hemsida. Det är oklart när systemet implementeras men det är på gång. Två timmars fri parkering ska fortfarande råda.