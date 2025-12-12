Nomineringar till Årets Unga företagare 2025Foto: företagarna

Nu öppnar nomineringen till årets företagarpriser

Det är nu möjligt att nominera kandidater till årets företagarpriser i Sigtuna. Näringslivsorganisationen Företagarna har i över 25 år delat ut utmärkelsen Årets Företagare för att lyfta fram företagare som genom engagemang, handlingskraft och nytänkande fungerar som förebilder.

Utmärkelserna delas ut på lokal, regional och nationell nivå, och även priset Årets Unga Företagare ingår för personer under 35 år. Alla kan lämna in nomineringar, och det är inte antalet nomineringar som avgör.

Det går att nominera i fem kategorier:
Årets Företagare – Tilldelas en företagare som driver ett lönsamt, kreativt och innovativt företag. Vinnaren går vidare till den regionala finalen i Stockholms län.

Årets Unga Företagare – Tilldelas en företagare under 35 år med samma kriterier som ovan. Även denna vinnare går vidare till regional final.

Årets Hållbarhetsföretag – Priset går till ett företag som utmärker sig inom hållbarhetsarbete och bidrar till samhället med miljömässigt, socialt eller ekonomiskt fokus.

Årets Nyetablering – Delas ut till ett företag som nyligen etablerat sig i kommunen och bidragit positivt till det lokala företagsklimatet.

Årets Sigtunaattraktion – Tilldelas ett företag eller en organisation som stärker Sigtuna som destination och skapar upplevelsevärde.

Av Erik Karlsson

Klart med ny krog på Hamnplan

Näringsliv Nu är det klar med ny krog till Hamnplan. Tidigare i år avbröts planerna med en entreprenör. Men nu har kommunen meddelat att en ny aktör startar upp 2026.

Stark ökning av resandet via Arlanda i november

Näringsliv Resandet fortsatte att öka på Arlanda under november, enligt Swedavias månadsstatistik. Totalt reste drygt 1,8 miljoner passagerare via flygplatsen, vilket är en ökning med 13 procent jämfört med samma månad förra året.

Fem konkurser under november

Näringsliv Under november registrerades fem konkurser i Sigtuna kommun. Bland de bolag som försattes i konkurs finns Legacy Bygg AB, som omsatte 6,8 miljoner kronor, samt HS1 Bemanning AB, Cedar Point AB, Firedev AB och Scandinavian Air Bridge AB.

Nytt branschpartnerskap mellan Training Partner och Formac

Näringsliv Training Partner Nordic AB och Formac Production AB inleder ett nytt samarbete med fokus på att stärka kompetens, säkerhet och teknikutveckling inom fordons- och maskinområdet. Partnerskapet kombinerar utbildning och produktlösningar för att möta en snabbt föränderlig bransch.

Arbetslösheten ökar i Sigtuna

Näringsliv Arbetslösheten i Sigtuna kommun steg under oktober och ligger nu över både läns- och rikssnittet. Totalt var 2 364 personer inskrivna som arbetssökande, en ökning jämfört med samma period förra året.

Arlanda rankas som Europas punktligaste storflygplats

Näringsliv Swedavia redovisar ett fortsatt positivt resultat för årets tredje kvartal, med ökad nettoomsättning och förbättrat rörelseresultat. Bolaget uppger att efterfrågan på flygresor ökade både inrikes och utrikes, samtidigt som de kommersiella intäkterna steg.