Nu öppnar nomineringen till årets företagarpriser

Det är nu möjligt att nominera kandidater till årets företagarpriser i Sigtuna. Näringslivsorganisationen Företagarna har i över 25 år delat ut utmärkelsen Årets Företagare för att lyfta fram företagare som genom engagemang, handlingskraft och nytänkande fungerar som förebilder.

Utmärkelserna delas ut på lokal, regional och nationell nivå, och även priset Årets Unga Företagare ingår för personer under 35 år. Alla kan lämna in nomineringar, och det är inte antalet nomineringar som avgör.

Det går att nominera i fem kategorier:

Årets Företagare – Tilldelas en företagare som driver ett lönsamt, kreativt och innovativt företag. Vinnaren går vidare till den regionala finalen i Stockholms län.

Årets Unga Företagare – Tilldelas en företagare under 35 år med samma kriterier som ovan. Även denna vinnare går vidare till regional final.

Årets Hållbarhetsföretag – Priset går till ett företag som utmärker sig inom hållbarhetsarbete och bidrar till samhället med miljömässigt, socialt eller ekonomiskt fokus.

Årets Nyetablering – Delas ut till ett företag som nyligen etablerat sig i kommunen och bidragit positivt till det lokala företagsklimatet.

Årets Sigtunaattraktion – Tilldelas ett företag eller en organisation som stärker Sigtuna som destination och skapar upplevelsevärde.