Nu ökar konkurserna igen

Efter en marginell avmattning av antalet konkurser i kommunen pekar trenden nu uppåt igen med en ökning.

Antalet konkurser i Sigtuna kommun har ökat under 2024, med 45 konkurser under årets första tio månader, vilket motsvarar en ökning på 10 procent jämfört med 41 konkurser under samma period förra året. Den negativa trenden är en del av en bredare uppgång i konkurser i Stockholms län, där flera kommuner ser betydande ökningar. Exempelvis har Väsby haft en dramatisk ökning med över 100 procent under 2024, vilket speglar de ekonomiska utmaningarna för många företag i regionen.