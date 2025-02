Nu kan man nominera till kultur- och fritidspriserna

Sigtuna kommun har öppnat upp nomineringsprocessen för årets kultur och fritidspriser. Årets kulturpris och Årets ungdomsledare.

Nu finns möjlighet att nominera personer, föreningar eller grupper till Sigtuna kommuns kultur- och fritidspriser för 2024. Priserna delas ut av kultur- och fritidsnämnden och uppmärksammar insatser inom kultur- och fritidsområdet.

Två priser på 10 000 kronor vardera delas ut: Årets ungdomsledare, som belönar engagerat och framgångsrikt ledarskap inom fritids- och idrottsverksamheten, samt Kulturpriset, som tilldelas en person, grupp eller förening för betydande insatser inom kultursektorn.

Nomineringar kan skickas in via kommunens e-tjänst senast den 7 mars 2025. Anställda i Sigtuna kommun kan dock inte nomineras för insatser inom ramen för sin anställning. Pristagarna utses under våren 2025.