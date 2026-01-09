Nu kallas ungdomar födda 2008 in till mönstring

Ungdomar i Sigtuna kommun som är födda 2008 börjar nu få sina mönstringsunderlag utskickade från Plikt- och prövningsverket.

Totalt skickas underlaget till cirka 111 000 ungdomar i landet. Att svara är en del av totalförsvarsplikten och ligger till grund för framtida uttag till både militärt och civilt försvar.

Mönstringsunderlaget består av omkring 40 frågor och tar cirka 15 minuter att fylla i. Frågorna rör bland annat hälsa, studier och personliga förutsättningar. Den som får brevet är skyldig att svara inom två veckor. Utskicken sker etappvis, vilket innebär att startdatumet varierar.

Efter att svaren har sammanställts gör Plikt- och prövningsverket ett urval. Omkring 30 000 ungdomar kommer att kallas till mönstring, medan övriga får besked om att de inte kallas. Beskeden skickas ut i mars 2026.

– Det är viktigt att alla som omfattas av totalförsvarsplikten förstår vad den innebär och varför den finns, säger Peter Göthe, generaldirektör för Plikt- och prövningsverket.

En nyhet för årskullen född 2008 är möjligheten att skrivas in till grundutbildning med civilplikt. Inriktningarna gäller bland annat räddningspersonal och räddningsgruppledare.

Mönstringen inleds i maj 2026 och pågår till april 2027. Grundutbildning genomförs efter avslutade gymnasiestudier och de första rycker in sommaren 2027.

– Totalförsvaret behöver kompetens både inom det militära och det civila försvaret, säger Peter Göthe.