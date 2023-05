Nu invigs Tandvårdshuset i Sigtuna

Tandvårdshuset i Sigtuna inviger sina nyrenoverade lokaler idag, den 25 maj. Beläget på Olofsgatan 10 har detta tandvårdshus varit en viktig del av Sigtunas tandvårdssamhälle sedan slutet av 1990-talet. Innan det fungerade lokalerna som både en läkarmottagning och en vårdcentral. År 2020 slogs tre olika tandvårdskliniker samman och bildade den nuvarande verksamheten.

Renoveringen av lokalerna har varit ett pågående projekt under några år, och i november 2021 påbörjades arbetet. Nu, nästan ett år senare, i december 2022, står lokalerna äntligen färdiga. Under renoveringen har verksamheten fortsatt att vara öppen, men med vissa begränsningar. Anita Mionic, tandläkare och verksamhetschef på Praktikertjänst Tandvårdshuset Sigtuna, uttrycker sin glädje över att kunna välkomna patienter som vanligt igen.

– Tandvårdshuset har varit öppet under hela renoveringsperioden, men vi har varit något begränsade. Det känns väldigt bra att nu äntligen kunna välkomna patienter som vanligt,” säger Anita Mionic, tandläkare och verksamhetschef på Praktikertjänst Tandvårdshuset Sigtuna.

Förutom att erbjuda tandvård i moderna och uppfräschade lokaler har Tandvårdshuset Sigtuna också framtida expansion i sikte. Efter renoveringen är det nu möjligt att utveckla och växa verksamheten ytterligare.

– Vi har utrymme för fler kollegor, och vår förhoppning är att kunna anställa nya medarbetare. Vi planerar att erbjuda kirurgiska ingrepp och en av våra tandläkare vill vidareutbilda sig inom rotbehandlingar, fortsätter Anita Mionic. Vi hoppas också kunna knyta till oss en specialist inom områden som käkkirurgi eller tandlossning. Det skulle vara en välkommen service för våra patienter.

För närvarande har Tandvårdshuset Sigtuna tio medarbetare, inklusive fyra tandläkare, fyra tandsköterskor och två tandhygienister. Tandvårdshuset erbjuder en bred variation av tjänster, såsom allmäntandvård, implantatprotetik och tandhygienistbehandlingar.

Invigningen av de nyrenoverade lokalerna markerar en milstolpe för Tandvårdshuset Sigtuna och deras strävan att fortsätta erbjuda kvalitativ tandvård och expandera verksamheten för att möta patienternas behov.