NRH flyttar till Märsta – Invigde nya lokalerna

Norra RedovisningsHuset har nyligen invigt sina nya lokaler i Märsta. Invigningen, som inkluderade ett Öppet Hus-evenemang, lockade många glada och nöjda kunder som gäster.

Under invigningen hade NRH äran att välkomna gäster från Sigtuna Kommun, inklusive Näringslivschef Annika Bröms och kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M). Även representanter från hyresvärden, SigtunaHem, var närvarande vid evenemanget, med Erik Langby, ordförande för SigtunaHem i spetsen. Handelsbanken var ett av de företag som besökte de nya lokalerna, och under eftermiddagen strömmade ett stort antal kunder till för att njuta av drycker och tilltugg.

De nya lokalerna är strategiskt placerade vid Märsta Station och underlättar för både kunder och medarbetare att resa till arbetsplatsen. Det är värt att notera att dessa lokaler initialt byggdes i början av 2000-talet och gick under namnet ”TenFour huset,” då ett IT-bolag hade planerat att flytta in. Tyvärr grusades dessa planer, och IT-bolaget flyttade aldrig in i byggnaden.

Johan Sandberg, Vd för Norra RedovisningsHuset, uttryckte sin glädje över de nya lokalerna och deras fördelaktiga läge. Han betonade att detta även kommer att stärka samarbetet med det lokala näringslivet i Sigtuna kommun. Norra RedovisningsHuset är Sigtuna Kommuns största redovisnings- och affärsbyrå och har cirka 20 medarbetare som betjänar över 500 kunder.